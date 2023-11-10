Хакеры атаковали крупнейший китайский банк ICBC

По его данным, злоумышленники заблокировали системы ICBC и требовали выкуп за разблокировку. Атака нарушила торги на рынке гособлигаций США 9 ноября.

«Мы нечасто видим, чтобы такой крупный банк подвергался такой разрушительной атаке вымогателей», - отметил эксперт по вымогателям в фирме по кибербезопасности Recorded Future Аллан Лиска.

Головной офис и другие филиалы китайского банка работали нормально. В ICBC заявили, что, несмотря на хакерскую атаку, успешно обработал сделки с гособлигациями и операции репо-финансирования в четверг. По словам участников рынка, ситуация повлияла на него лишь ограниченно.

Несколько специалистов и аналитиков пришли к выводу, что за атакой на крупнейший китайский банк стоит преступная кибергруппировка Lockbit. Однако на ее теневом сайте, где обычно публикуют список жертв, название ICBC не появилось.

Ранее хакеры взломали сайты трех российских банков. Киберпреступники разместили на ресурсах ложные сообщения о приостановке выплат по вкладам.