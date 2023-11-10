10 ноября 2023, 15:56

Хакеры атаковали крупнейший китайский банк ICBC

Unsplash
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Американское подразделение крупнейшей в Китае кредитной организации Industrial and Commercial Bank of China подверглось атаке хакеров. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, злоумышленники заблокировали системы ICBC и требовали выкуп за разблокировку. Атака нарушила торги на рынке гособлигаций США 9 ноября.

«Мы нечасто видим, чтобы такой крупный банк подвергался такой разрушительной атаке вымогателей», - отметил эксперт по вымогателям в фирме по кибербезопасности Recorded Future Аллан Лиска.

Головной офис и другие филиалы китайского банка работали нормально. В ICBC заявили, что, несмотря на хакерскую атаку, успешно обработал сделки с гособлигациями и операции репо-финансирования в четверг. По словам участников рынка, ситуация повлияла на него лишь ограниченно.

Несколько специалистов и аналитиков пришли к выводу, что за атакой на крупнейший китайский банк стоит преступная кибергруппировка Lockbit. Однако на ее теневом сайте, где обычно публикуют список жертв, название ICBC не появилось.

Ранее хакеры взломали сайты трех российских банков. Киберпреступники разместили на ресурсах ложные сообщения о приостановке выплат по вкладам.

США Банки Хакеры Китай
10 ноября 2023, 15:28
Россия отреагировала на обвинения Франции по ситуации со звездами Давида
РИА «Новости»
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Заявления министра иностранных дел Франции о якобы вмешательстве России в связи с ситуацией со звездами Давида в Париже возмутительны. Они направлены на ухудшение двухсторонних отношений. Такое мнение выразил российский посол во Франции Алексей Мешков. Его процитировало РИА «Новости».

Речь идет об обвинении России во вмешательстве во внутренние дела Франции из-за публикации в СМИ снимков зданий со звездами Давида в Париже. Посольство РФ осудило попытки республиканских властей отыскать в ситуации «российский след».

«Заявления совершенно возмутительны. Мы считаем, что такого рода действия направлены на то, чтобы и дальше ухудшить и так непростые российско-французские отношения», - констатировал дипломат.

Он уточнил, что власти Франции даже не обратились к посольству за разъяснениями по ситуации. Они высказались «через свой рупор», подчеркнул Мешков. МИД Франции также не удосужился провести расследование, которое ждет РФ.

Дипломат добавил, что у французов появились первые фигуранты дела, и к России они отношения не имеют.

В Германии также начали появляться звезды Давида на домах, в которых живут еврейские семьи. Правоохранители уже начали расследование.

Израиль Россия Франция
10 ноября 2023, 15:13
Офис Зеленского сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 метров
РИА «Новости»
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Конфликт на Украине приблизился к завершению. Об этом изданию «Страна.ua» заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Он сравнил боевые действия с забегом на 100 метров, 70 из которых Украина уже прошла.

«Однако последние 30 метров для нас остались самыми тяжелыми. На развитие конфликта влияют очень много факторов. Нам бы хотелось, чтобы он завершился как можно скорее», - заявил Ермак.

Глава офиса Зеленского подчеркнул, что никому точно не известно, когда именно закончится конфликт с Россией.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что специальная операция на Украине завершится только после достижения всех поставленных целей России. По точным срокам он рекомендовал уточнять в Минобороны.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто прогнозировал, что весной 2024 года появится решение украинского конфликта. Ранее он же отмечал, что определяющим фактором тут является не ситуация на поле боя, а политическая воля.

Россия Украина
10 ноября 2023, 15:00
ЕК не представит новый пакет санкций против России на этой неделе
Pxhere
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Члены Еврокомиссии не договорились насчет нового списка антироссийских ограничений. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер на пресс-конференции в Брюсселе. Его процитировал ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала объявить новые санкции против России на этой неделе. Однако члены ЕК так и не достигли решения по 12-му пакету рестрикций.

«Мы, конечно, надеялись, что сможем представить наше предложение к сегодняшнему дню, но не получается. Дискуссии продолжаются», - указал Мамер.

Он выразил надежду на то, что санкционный пакет все же удастся представить в ближайшее время.

По данным РБК , с начала спецоперации на Украине Соединенные Штаты ввели ограничения против более чем 300 иностранных лиц из-за сотрудничества с Россией. Под санкции подпали минимум две британские компании, испанская Invention Bridge SL и другие. Всех их обвинили в работе по закупкам иностранных технологий в интересах российской стороны.

Еврокомиссия Санкции Евросоюз
10 ноября 2023, 14:27
Два борта для эвакуации россиян из сектора Газа прибыли в Каир
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Два специальных борта прибыли в Каир для эвакуации граждан России из сектора Газа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Два спецборта прибыли на аэродром в Каире для эвакуации россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа», - указал собеседник агентства.

В ближайшее время в Каир прилетит третье воздушное судно.

Утром в пятницу, 10 ноября, стало известно, что из сектора Газа выедут порядка 500 россиян , а также граждане Казахстана и Белоруссии.

Изначально об эвакуации первых россиян с территории Газы сообщило издание Rafael Online. По данным авторов статьи, речь шла о 85 людях. Пограничная служба анклава внесла их в списки на эвакуацию через контрольно-пропускной пункт «Рафах», который начал работу 1 ноября.

Два дня назад стало известно, что представители ХАМАС выпустили из сектора Газа 100 американских граждан , а также из Канады, Румынии, Украины, Германии и Филиппин. Всего в эту группу вошли 373 человека.

Египет Россия Палестина

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