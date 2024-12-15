15 декабря 2024, 11:08

Хабек сделал признание о «загнанных в угол» немецких предприятиях

Unsplash
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Из-за проводимой Германией экономической политики предприятия страны оказались «загнаны в угол». Об этом газете Bild заявил вице-канцлер и министр экономики ФРГ от партии «Зеленые» Роберт Хабек.

Он прокомментировал влияние исчезновения дешевого российского газа на немецкую бизнес-модель. По его словам, ФРГ является экспортным государством, нуждающемся в открытых рынках. Избранный президент США Дональд Трамп закрывает рынки, и то же самое делают власти КНР, подчеркнул вице-канцлер.

Хабек объяснил, что лоббирование Китаем своих электрокаров стало одной из главных проблем немецкого автопрома.

«Конечно, то, что мы действительно годами не инвестировали в нашу инфраструктуру, налоговые условия и квалифицированных работников, сейчас тоже негативно влияет», - добавил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич объявил, что страна не введет экономические ограничения против России. Порядка 56,15% компании «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) принадлежат находящимся под санкциями США «Газпрому» и «Газпром нефти».

Германия Санкции Экономика Промышленность
15 декабря 2024, 11:25
Сирийская оппозиция обвинила Израиль в неправомерном нападении
Unsplash
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Лидер сирийской оппозиции и руководитель группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что Израиль неправомерно напал на страну. Об этом он сообщил  в эфире телеканала Syria TV.

По словам аль-Джулани, для своих нарушений израильская сторона использует ложные предлоги.

«Аргументы Израиля слишком слабые и больше не оправдывают их недавние нарушения», - заявил он.

Лидер группировки отметил, что Израиль уже давно перешел все границы дозволенного в отношении Сирии. По мнению аль-Джулани, это грозит дальнейшей эскалацией на Ближнем Востоке.

Днем ранее Израиль целенаправленно ударил по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где дислоцированы российские военные базы. Ракеты поразили склады с боеприпасами и командные пункты.

Также ВВС Израиля запустили ракеты по научно-исследовательскому центру в районе Аль-Сафира.

*Запрещенная в России террористическая организация

Израиль Сирия Захват власти в Сирии
15 декабря 2024, 10:29
Заявление Франции о производстве беспилотников в Турции спровоцировало напряженность
Unsplash
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Доклад Министерства обороны Франции о производстве беспилотных летательных аппаратов Турцией вызвал дипломатический кризис между двумя странами из-за публикации фотографий стратегических объектов Анкары, сделанных со спутника. Об этом сообщил портала Defence Turk.

«Министерство национальной обороны Турции, встревоженное обнародованием спутниковых фотографий стратегических объектов по производству беспилотников, потребовало от французского посольства заявления и отзыва исследования», - отмечено в материале.

Турецкая сторона обратилась к соответствующему французскому ведомству, субподрядчикам и другим лицам, причастным к подготовке доклада, с просьбой удалить опубликованные фотографии и сам документ со своих сайтов. Однако, как сообщают французские издания, данный отчет основан на исследованиях из открытых источников и не содержит никакой секретной информации.

Ранее Турция подала в США заявки на выход из санкционного списка по Газпромбанку. Турецкие представители подняли вопрос о выходе из списка стран с ограничениями во время переговоров с госсекретарем США Блинкеном в Анкаре. Белый дом ввел санкции против «Газпромбанка», а также против 50 российских банков с международными связями.

Турция Беспилотники Франция
15 декабря 2024, 09:42
Немецкая партия выпустила резолюцию за мир и суверенитет на русском языке
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Отделение партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Тюрингии выпустило резолюцию за мир и суверенитет Германии на трех языках: немецком, русском и английском. Фрагмент документа в социальной сети X опубликовал глава отделения АдГ в Тюрингии Бьорн Хеке.

В резолюции говорится, что культурное, экономическое и политическое отделение России от Европы стало частью плана США.

«Они не хотят терять свое положение в Европе и принуждают „союзников“ в этом конфликте встать на их сторону. Это не соответствует интересам Европы, точно как и подчинение вероятной гегемонии России», - отметили авторы документа.

Также в тексте подчеркивается, что ФРГ не заинтересована в восстановлении «железного занавеса» и создании фронта против России.

«Но немецкая нация в вопросах внешней политики лишена суверенитета. Взрывы на „Северных потоках“ показали нашей стране собственную беспомощность», - заключили в отделении АдГ в Тюрингии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц открыто признал, что Украину поддерживают исключительно ради экономической выгоды.

Германия США Россия
15 декабря 2024, 07:23
Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия из-за свержения Асаада испугались восстаний у себя
Global Look Press
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Главы ряда арабских стран опасаются волнений в своих государствах из-за госпереворота в Сирии и свержения президента Башара Асада. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Лидеры из Египта, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ обеспокоены, что смещение Асада может вызвать волнения в их странах», - отметило издание.

Один из дипломатов рассказал газете, что усиление группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в Сирии может обернуться проблемами для египетского президента Фаттаха ас-Сиси. По данным WP, арабские государства с осторожностью относятся к произошедшим в САР событиям и стараются найти способ повлиять на ситуацию.

Профессор международных отношений Лондонской школы экономики и политических наук Фаваз Гергес объяснил, что ряд государств беспокоит «вакуум власти» на сирийской территории.

«Они обеспокоены способностью исламистов заполнить этот вакуум, укрепиться в Сирии и распространить свое влияние», - подчеркнул эксперт.

Ранее лидер сирийских повстанцев Абу Мухаммед аль-Джулани заявил, что распустит все действующие в стране вооруженные группировки. Он отметил, что повстанцы создадут государство, основанное на законах.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Египет Саудовская Аравия Сирия ОАЭ Наступление боевиков на севере Сирии

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