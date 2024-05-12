Гвинейские делегаты попросили Адама Кадырова дать их военным уроки стрельбы

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Гвинейская делегация во время визита в республику посетила Мемориальный комплекс Славы в Грозном и Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.

Профессиональные инструкторы показали гостям приемы тактической стрельбы и рассказали о работе центра. Также их впечатлили навыки владения оружием Адама Кадырова, являющегося куратором РУС.

«Гости попросили его преподать уроки стрельбы для них и военных их страны на территории РУС, а также пригласили для совместных тренировок в Республику Гвинея-Бисау», - написал глава республики.

Член гвинейской делегации Аладже Дина Конте назвал Адама Кадырова своим другом на всю жизнь, добавив, что хотел бы приехать в РУС для прохождения переподготовки с республиканскими военными.

Сын Кадырова получил новое назначение в апреле. По словам главы ЧР, решение приняли по просьбе руководителя РУС Байбетара Вайханова.