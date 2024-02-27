Гуттериш получил приглашение от Токаева на саммит ШОС в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил генсека ООН Антониу Геттериша на саммит ШОС. Об этом главе международной организации сообщил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу. Информация появилась на сайте МИД республики.
Гуттериш и Нуртлеу обсудили на встрече глобальные проблемы, а также углубление сотрудничества между странами региона. На повестке также стоял вопрос об учреждении в Алма-Ате центра ООН по устойчивому развитию Центральной Азии и Афганистана.
Генсек ООН поблагодарил лидера Казахстана за приглашение. Он высоко оценил усилия властей республики для продвижения развития и укрепления мира и безопасности в регионе.
Помимо встречи с Гуттеришем Нуртлеу также провел переговоры с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком. Последний отметил демократические преобразования в Казахстане, связанные с правами человека.
Ранее власти Ирана предложили членам ШОС заключить пакт о ненападении.