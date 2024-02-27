Гуттериш получил приглашение от Токаева на саммит ШОС в Казахстане

Гуттериш и Нуртлеу обсудили на встрече глобальные проблемы, а также углубление сотрудничества между странами региона. На повестке также стоял вопрос об учреждении в Алма-Ате центра ООН по устойчивому развитию Центральной Азии и Афганистана.

Генсек ООН поблагодарил лидера Казахстана за приглашение. Он высоко оценил усилия властей республики для продвижения развития и укрепления мира и безопасности в регионе.

Помимо встречи с Гуттеришем Нуртлеу также провел переговоры с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком. Последний отметил демократические преобразования в Казахстане, связанные с правами человека.

Ранее власти Ирана предложили членам ШОС заключить пакт о ненападении.