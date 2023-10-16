Гутерриш призвал ХАМАС освободить заложников
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал ХАМАС срочно освободить заложников, а Израиль — разрешить поставки гуманитарных грузов в сектор Газа. Он подчеркнул, что в Газе заканчиваются электричество, вода «и другие важные ресурсы».
«[Призываю] ХАМАС немедленно и безо всяких условий освободить заложников, Израиль - дать скорейший и неограниченный <…> доступ для гуманитарных поставок <…> ради гражданского населения Газы», - процитировал заявление Гутерриша ТАСС.
Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что сделать эти гуманитарные призывы является его обязанностью в этот «драматический момент». Он добавил, что упомянутые цели не должны становиться «разменными монетами».
По словам Антониу Гутерриша, у ООН есть запасы воды, еды, воды, медикаментов, топлива, которые можно за несколько часов направить в сектор Газа. Эти запасы находятся на складах в Израиле, Египте, Иордании. Однако нужно предоставить сотрудникам ООН и «партнерских неправительственных организаций» возможность безопасно доставить и распространить эти грузы.