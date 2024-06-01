01 июня 2024, 03:43

Гутерриш поддержал план Израиля по урегулированию конфликта в Газе

РИА «Новости»
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По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, новое предложение Израиля по урегулированию конфликта в секторе Газа приведет к долгосрочному миру. Об этом заявил официальный представитель руководителя организации Стефан Дюжаррик, его слова передало РИА «Новости».

Речь идет о трехэтапном плане Израиля, который подразумевает прекращение боевых действий, вывод военнослужащих ЦАХАЛ с территории Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников и последующего восстановления пострадавшего от боевых действий анклава.

«Генеральный секретарь искренне надеется, что это приведет к договоренности сторон о долгосрочном мире», - указал Дюжаррик.

Ранее председатель Международного суда ООН в Гааге Наваф Салам обязал Израиль прекратить военную операцию в городе Рафах в секторе Газа.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины
01 июня 2024, 03:00
«Использовал свое положение». Экс-командующего ВМС США Берка поймали на взятках
Unsplash
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Бывшего командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Роберта Берка задержали по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции США.

По данным следствия, с 2020 по 2022 год Берк использовал свое положение для заключения контракта с неназванной компанией в обмен на будущую работу в ней.

С 2020 по 2022 год он «курировал военно-морские операции в Европе, России и большей части Африки». Под его началом работали тысячи тысячами гражданских и военно-морских сотрудников, указали в ведомстве.

«Стоимость [сделки] оценивается „трехзначными миллионами“», - отметили в Минюсте США.

В мае 2023 года Палата представителей Конгресса США сделала запрос ФБР по поводу возможного участия американского президента Джо Байдена в коррупционной сделке. Речь идет о том времени, когда нынешний глава Белого дома занимал пост вице-президента.

США Мошенничество
01 июня 2024, 02:41
«Судебное сафари». Захарова — о планах фонда Клуни арестовывать российских журналистов
РИА «Новости»
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Заявление фонда Клуни о необходимости ареста работающих в Европе российских журналистов — это травля по политическим мотивам. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Про чету Клуни Захарова отметила, что они готовы делать деньги на чем угодно. В их понимание защита журналистов - это травля и уголовное преследование по этническому принципу.

«За русофобию на Западе хорошо платят. <…> Вот зачем они решили устроить судебное сафари на российских журналистов», - резюмировала Захарова.

Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат заявила, что фонд Клуни попытается возбудить уголовные дела против российских журналистов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безумными идеи фонда Клуни добиться ареста российских журналистов.

Заявление фонда Клуни о необходимости ареста работающих в Европе российских журналистов - это травля по политическим мотивам. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Европа Запад МИД РФ Аресты Русофобия
31 мая 2024, 21:21
«Никто не стоит выше закона». Байден — о решении суда по делу Трампа
РИА «Новости»
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Решение жюри присяжных признать лидера республиканцев Дональда Трампа ответственным за подлог финансовых документов подтвердило принцип равенства перед законами США для всех граждан страны. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.

«Был подтвержден американский принцип, согласно которому никто не стоит выше закона», - подчеркнул президент.

Так же он назвал безрассудными, опасными и безответственными заявления тех, кто называет дело Трампа сфабрикованными.

Ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации деловой документации в связи с выплатой компанией Trump Organization денег порноактрисе Сторми Дэниэлс. Сам политик утверждает, что невиновен в преступлении и назвал вердикт присяжных «позорным».

США Уголовное дело Суд Законы Дональд Трамп Джо Байден
31 мая 2024, 20:42
Польша объяснила кибератакой сообщения о мобилизации 200 тысяч человек
Unsplash
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Министерство цифровых технологий Польши заподозрило Россию в причастности к появлению в СМИ сообщений о частичной мобилизации. Ведомство заявило об этом в социальной сети Х.

В связи с возможной кибератакой Агентство внутренней безопасности Польши совместно с Научно-академической компьютерной исследовательской лабораторией приняли немедленные меры.

Польское Минцифры не привело доказательств о «причастности» России к распространению сведений о мобилизации.

Сведения о начале частичной мобилизации в Польше обнародовало государственное агентство РАР. Вскоре сообщение удалили. В публикации говорилось о призыве на военную службу 200 тысяч поляков с последующей отправкой на Украину.

Россия Польша

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