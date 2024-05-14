14 мая 2024, 23:42

Гутерриш написал Путину после инаугурации российского лидера

РИА «Новости»
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту России Владимиру Путину в связи с его переизбранием на пост главы государства. Об этом сообщило РИА «Новости».

Заместитель официального представителя главы международной организации Фархан Хак отказался раскрывать содержание послания, но подтвердил его отправку.

«Письмо ушло», - сказал он.

По его словам, это стандартная процедура - такие письма генсек Организации Объединенных Наций отправляет лидерам стран, победивших на выборах, после их инаугурации.

Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев обвинил послов стран НАТО и ЕС , которые не посетили инаугурацию президента России Владимира Путина, в следовании двойным стандартам и нарушении норм дипломатии.

Дипломатия Россия Владимир Путин ООН Выборы
14 мая 2024, 22:20
«Всячески оскорбляли». В Грузии напали на корреспондента телеканала «Звезда»
Unsplash
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Участники акции протеста, которая проходит около здания грузинского парламента, напали на корреспондента телеканала «Звезда». Об этом сообщили в Telegram-канале издания.

«Митингующие толкнули ее и всячески оскорбляли. Один из них выучил по-русски лишь матерные ругательства и без перерыва их скандировал», - отметили в публикации.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах. Таким образом глава государства отреагировала на решение парламента Грузии одобрить документ, который вызвал массовые протесты в Тбилиси.

По мнению официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, принятие закона об иностранных агентах станет препятствием на пути Грузии в Евросоюз.

Грузия Преступления Протесты Беспорядки Иноагенты
14 мая 2024, 21:15
США пригрозили персональными санкциями властям Грузии
РИА «Новости»
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США введут санкции против властей Грузии, если принятый парламентом закон об иноагентах останется в прежнем виде, а руководство страны продолжит нападки на западных партнеров. Об этом на брифинге в Тбилиси заявил глава управления по координации санкций Госдепа США Джим О’Брайен, его процитировало РИА «Новости».

Представитель Госдепа заявил, что если Грузия считает Штаты противником, то следует пересмотреть финансовую помощь этой стране.

«Если закон останется в том виде, что сейчас, и не будет в соответствии стандартам ЕС, мы увидим подрыв демократии и насилие против мирных демонстрантов, естественно, со стороны США будут определенные ограничения», - заявил О’Брайен.

Он добавил, что в первую очередь это будут финансовые и персональные ограничения для руководства страны и членов их семей.

Парламент Грузии во вторник окончательно принял закон об иноагентах. За его принятие выступили 84 депутата, 30 человек высказались против.

США введут санкции против властей Грузии, если принятый парламентом закон об иноагентах останется в прежнем виде, а руководство страны продолжит нападки на западных партнеров. Об этом на брифинге в Тбилиси заявил глава управления по координации санкций Госдепа США Джим О’Брайен, его процитировало РИА «Новости».

Грузия США Законы Госдеп США Санкции Иноагенты
14 мая 2024, 21:06
Зурабишвили решила наложить вето на законопроект об иноагентах
РИА «Новости»
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На законопроект об иноагентах в Грузии наложат вето. Об этом на своей странице в соцсети Х заявила глава государства Саломе Зурабишвили.

«Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза», - подчеркнула она.

Таким образом политик отреагировала на решение парламента Грузии одобрить этот документ, который вызвал массовые протесты в Тбилиси.

За принятие законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» выступили 84 депутата. При этом представители оппозиции отказались принимать участие в голосовании.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что принятие закона об иностранных агентах станет препятствием на пути Грузии в Евросоюз.

Грузия Законы Евросоюз Иноагенты
14 мая 2024, 20:24
Россия выведет опергруппы пограничников с границы Армении и Азербайджана
Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
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Армения обратилась к российскому руководству с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников с линии разграничения. Россия удовлетворила просьбу армянской стороны, об этом на пленарном заседании в Совете Федерации сообщил кандидат на пост директора ФСБ Александр Бортников, его процитировало РИА «Новости».

«Армянская сторона обратилась с просьбой вывести временные оперативные группы с линии разграничения и таким образом закрыть проблему присутствия на тех участках, которые юридически никаким образом не были определены. Такое решение принято», - сообщил Бортников.

Он отметил, что российские пограничные опергруппы сохранят свое присутствие в Армении. Они будут контролировать ситуацию на границе с Турцией и Ираном. Также по просьбе армянского руководства Россия закроет пограничный пункт в ереванском аэропорту Звартноц.

Армения ФСБ Россия Азербайджан

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