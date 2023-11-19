ГУР Украины высказался о переходе украинского летчика на российскую сторону

Франция провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты

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Франция успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету М51.3. Об этом сообщил ТАСС, со ссылкой на министра вооруженных сил государства Себастьена Лекорню.

«Себастьен Лекорню сообщает об успешном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты М51.3, который был проведен без ядерного заряда», - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что испытания продемонстрировали эффективную работу по модернизации устройства. Учебная боевая часть ракеты прилетела в северную часть Атлантики «в сотнях километров от берега». В коммюнике также подчеркнули, что проверку работы аппарата провели в соответствии с международным правом.

Ранее издание The Drive сообщило, что ВМС США испытали оружие в литоральном боевом корабле Savannah типа Independence, которое получило название «Независимость». Американские военные запустили зенитную ракету Standard Missile 6 (SM-6) в восточной части Тихого океана. По их данным, она способна поражать воздушные и надводные цели.

Франция успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету М51.3. Об этом сообщил ТАСС , со ссылкой на министра вооруженных сил государства Себастьена Лекорню.