ГУР Украины подтвердило, что Маск отключал Starlink над Крымом

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«Это правда, что он отключал свою продукцию и услуги над Крымом раньше», - заявил Буданов.

Тем самым он подтвердил информацию из биографии бизнесмена, составленной Уолтером Айзексоном, где сообщалось, что в прошлом году Маск велел прекратить работу спутникового интернета Starlink возле Крыма, чем сорвал украинскую атаку на российский флот. После этого его даже обвиняли в государственной измене. Сам Маск объяснил свое решение санкциями США против России. Для работы Starlink над Крымом следовало получить разрешение правительства США.

Кирилл Буданов ранее заявлял, что ВСУ используют Starlink на всей линии боестолкновений. В Госдепе также указывали на то, что система Starlink жизненно важна для украинской армии.