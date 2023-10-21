Гуманитарную помощь через КПП «Рафах» доставят только на юг сектора Газа

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Он напомнил, что гуманитарная помощь сегодня начала поступать в сектор Газа, грузовики с продовольствием и медикаментами успешно выдвинулись через КПП. Представитель армии Израиля добавил, что в палестинский анклав не будут отправлять топливо, несмотря на то что оно необходимо для электрогенераторов.

Ранее в Египет прилетел российский самолет с гумпомощью для палестинцев из пострадавших от обстрелов ЦАХАЛ районов. Спецборт МЧС приземлился в городе Эль-Ариш и выгрузил продукты питания для передачи Красному Полумесяцу. Благотворительная организация займется доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа и привезет ее мирным жителям, страдающим от недостатка еды, питья и медикаментов.