Гуманитарную помощь через КПП «Рафах» доставят только на юг сектора Газа
Израиль пропустит на КПП «Рафах», находящийся на границе Египта и сектора Газа, грузовики с гуманитарной помощью только в южные районы палестинского анклава. Об этом заявил на брифинге официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, сообщил Reuters.
Он напомнил, что гуманитарная помощь сегодня начала поступать в сектор Газа, грузовики с продовольствием и медикаментами успешно выдвинулись через КПП. Представитель армии Израиля добавил, что в палестинский анклав не будут отправлять топливо, несмотря на то что оно необходимо для электрогенераторов.
Ранее в Египет прилетел российский самолет с гумпомощью для палестинцев из пострадавших от обстрелов ЦАХАЛ районов. Спецборт МЧС приземлился в городе Эль-Ариш и выгрузил продукты питания для передачи Красному Полумесяцу. Благотворительная организация займется доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа и привезет ее мирным жителям, страдающим от недостатка еды, питья и медикаментов.