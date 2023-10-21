Гуманитарную помощь через КПП «Рафах» доставят только на юг сектора Газа

21 октября 2023, 14:07
Unsplash
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Израиль пропустит на КПП «Рафах», находящийся на границе Египта и сектора Газа, грузовики с гуманитарной помощью только в южные районы палестинского анклава. Об этом заявил на брифинге официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, сообщил Reuters.

Он напомнил, что гуманитарная помощь сегодня начала поступать в сектор Газа, грузовики с продовольствием и медикаментами успешно выдвинулись через КПП. Представитель армии Израиля добавил, что в палестинский анклав не будут отправлять топливо, несмотря на то что оно необходимо для электрогенераторов.

Ранее в Египет прилетел российский самолет с гумпомощью для палестинцев из пострадавших от обстрелов ЦАХАЛ районов. Спецборт МЧС приземлился в городе Эль-Ариш и выгрузил продукты питания для передачи Красному Полумесяцу. Благотворительная организация займется доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа и привезет ее мирным жителям, страдающим от недостатка еды, питья и медикаментов.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
Кисида назвал завершившейся эпоху после окончания холодной войны
23 октября 2023, 08:39
РИА «Новости»
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Эпоха после окончания холодной войны завершилась, а на новом этапе происходят большие изменения, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Такое мнение политик озвучил, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента страны, сообщил ТАСС.

По мнению Кисиды, существенные изменения в настоящее время претерпевают дипломатия и система безопасности.

Также он обратил внимание на критические ситуации и конфликты в разных точках мира, указав в первую очередь на украинский конфликт и эскалацию между Израилем и Палестиной.

Не забыл Кисида и о ракетно-ядерной программе КНДР. В связи с этим политик назвал обстановку с безопасностью вокруг Японии самой сложной с момента окончания Второй мировой войны.

По словам Кисиды, Токио собирается придерживаться политики, направленной на поддержание международного порядка.

«Мы будем доносить позицию Японии, направленную не на разделение и противостояние, а на сотрудничество», - заключил он.

Япония Россия
Около 200 тысяч израильтян из-за боевых действий бежали из дома
23 октября 2023, 08:37
Unsplash
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В Израиле около 200 тысяч человек из-за обострения конфликта с палестинским движением ХАМАС и ливанской группировкой «Хезболла» эвакуировались в более безопасные районы. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

«Отели почти заполнены, поскольку правительство распорядилось об эвакуации десятков тысяч жителей вблизи контролируемого ХАМАС сектора Газы и на границе с Ливаном», - заявили журналисты.

По данным канцелярии премьер-министра, около 200 тысяч людей эвакуировались из 105 общин на границах с сектором Газа на юге и Ливаном на севере Израиля. Примерно половина жителей уехали по собственной инициативе, не дожидаясь распоряжения властей. Министерство обороны через Национальное управление по чрезвычайным ситуациям поможет 120 тысячам израильтян. Они останутся в оплаченных государством гостевых домах до тех пор, пока военные не позволят им вернуться. Власти заявили, что не все жители опасных районов согласились уехать - некоторые остались дома.

Ассоциация отелей Израиля подтвердила, что свободные места, соответствующие требованиям кабмина, почти закончились. Критериям размещения соответствовали около 56 тысяч гостиничных номеров.

Представительство России при Палестинской национальной администрации занялось составлением списков россиян , планирующих эвакуироваться из сектора Газа. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал не использовать мирных жителей как живой щит.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
Торговля России и Индии достигла рекордных показателей
23 октября 2023, 08:00
РИА «Новости»
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Объем торговли между Россией и Индией за первые восемь месяцев 2023 года увеличился до 44 миллиардов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сведения индийского министерства торговли и промышленности.

Этот объем превысил аналогичный показатель за 2022 год. В период с января по август индийские импортеры закупили товары из России на 41,2 миллиарда долларов против 17,1 миллиарда в прошлом году.

Одновременно с этим Индия поставила в Россию собственную продукцию на 2,6 миллиарда долларов.

Товарооборот стран превысил 43,8 миллиарда долларов, что выше объема торговли в январе–августе прошлого года в 2,3 раза.

Ранее стало известно, что Индия задержала оплату семи партий нефти из России из-за того, что некоторые местные нефтеперерабатывающие заводы оплачивали поставками юанями вместо рупий.

Индия Россия
КНДР заявила, что вина за эскалацию на Ближнем Востоке целиком лежит на США
23 октября 2023, 07:52
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Соединенные Штаты «целиком и полностью» виноваты в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Страна поддержала начало боевых действий, попытавшись переложить ответственность на Палестину. Белый дом умышленно спровоцировал разгорание ситуации, заявили на Центральном телеграфном агентстве КНДР (ЦТАК).

ЦТАК подчеркнуло, что ситуация между Палестиной и Израилем сильно ухудшилась. Из-за этого назрел вопрос начала «полномасштабной войны».

«Трагедия ближневосточной ситуации, <…>, целиком и полностью создана США. Массовые убийства в регионе Ближнего Востока усиливаются из-за умышленного подстрекательства», - указало агентство.

Северокорейские обозреватели напомнили, что американское правительство после начала конфликта в регионе сразу же пообещало предоставить Израилю поддержку в виде поставок оружия.

«США пытаются переложить ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке на Палестину, обвиняя ее в агрессии, но справедливое международное сообщество решительно отвергает это», - указало ЦТАК.

Двойственная внешняя политика администрации Белого дома поставила под угрозу стабильность и безопасность на планете, заключило агентство.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может обернуться Армагеддоном из-за политики американского президента Джо Байдена.

США Израиль КНДР Конфликт Израиля и Палестины

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