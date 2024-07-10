10 июля 2024, 15:03

Гуманитарная катастрофа. Ельцин предупреждал о фатальности бомбардировок Югославии НАТО

Global Look Press
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Бывший президент России Борис Ельцин в разговоре по телефону с Биллом Клинтоном называл бомбардировки Югославии фатальной ошибкой НАТО. Рассекреченную стенограмму разместили на сайте архива нацбезопасности США.

Телефонный разговор между ними состоялся 19 апреля 1999 года. В ходе беседы Борис Ельцин отметил, что агрессия альянса стала причиной гуманитарной катастрофы. Он также добавил, что бомбардировки Югославии значительно ухудшили отношения США и России.

«Я повторяю, что развитие событий в последние недели подтверждает, что США и НАТО совершили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия ситуации», - заявил экс-президент России своему собеседнику.

В марте этого года Россия запросила заседание Совбеза ООН по атаке Североатлантического альянса на Югославию. Ранее Франция и США сорвали проведение заседания по этой теме.

НАТО Борис Ельцин
10 июля 2024, 10:30
«Переключитесь на свои новые отечества». Захарова обратилась к «отъехавшим»
РИА «Новости»
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Уехавшим из России людям следует переключиться на свои новые отечества. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Она напомнила о любимых народом знаменитостях, которые в 2022 году уехали и стали гражданами Израиля. Эти люди много лет не замечали, как страдают российские дети, а теперь не видят, что происходит в их новом отечестве, подчеркнула она.

«Хочется сказать, да вы не беспокойтесь, ну отъехали, мы как-нибудь сами! Спасибо большое! Переключитесь на свои новые отечества», - подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова прокомментировала заявление певицы Аллы Пугачевой о трагедии в Киеве. Артистка отметила, что «бог терпелив, но всему есть предел». Представитель МИД в ответ подчеркнула, что «бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется - не Тимошка, видит немножко».

Мария Захарова Россия МИД РФ
10 июля 2024, 09:25
Стала известна дата выхода пятой части «Шрека»
Global Look Press
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Пятая по счету часть анимации «Шрек» выйдет 1 июля 2026 гола в Соединенных Штатах. Об этом сообщила киностудия DreamWorks в социальной сети Х.

«Не так далеко-далеко. „Шрек 5“ выйдет в кинотеатрах 1 июля 2026 года», - указали в публикации.

Героев все так же озвучат голливудские актеры. Голосом Майка Майерса заговорит сам Шрек. Осла озвучит Эдди Мерфи, а Фиону - Кэмерон Диас. Новость о запуске очередного мультфильма киностудия сопроводила промороликом. На нем под звуки знаменитой песней All Stars группы Smash Mouth появляется цифра пять с ушами, как у Шрека.

Актер Эдди Мерфи в беседе с порталом Collider сообщил, что специалисты вовсю работают над созданием новой части мультфильма. Однако он говорил, что выпуск пятого «Шрека» ожидается в следующем году. Сам Мерфи уже успел записать некоторые реплики из первого акта.

Актеры
10 июля 2024, 09:25
США потребовали запретить использовать экомаркировку для российской рыбы
Unsplash
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Соединенным Штатам следует запретить российским рыбакам использовать международный экологический сертификат рыболовства. Об этом заявили сенаторы-республиканцы Дэн Салливан и Сьюзан Коллинз в письме к гендиректору Морского попечительского совета Руперту Хоусу, сообщил РБК.

Международные экологические сертификаты используются для экспорта морепродуктов и рыбы в Евросоюз. Сенаторы призвали в срочном порядке запретить использование этих маркировок для выловленной в России рыбы.

Салливан и Коллинз добавили, что порядка 80% российской рыбы и морепродуктов проходят обработку в Китае и затем отправляются в другие государства.

Ранее американский аналитик Майкл Хадсон признался, что антироссийские санкции не привели к желаемым результатам. По его словам, ограничения ударили по странам Европы, а в России наступило экономическое процветание. Китай вместе с российским руководством начал развивать альтернативную мировую систему в виде БРИКС, добавил эксперт.

США Россия Экономика Продукты
10 июля 2024, 09:00
Гаврилов заявил, что Европа начала думать о своем будущем
Unsplash
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Последние события показали, что Европа «дрогнула» и стала думать, как жить дальше. Такое мнение в статье для «РИА Новости» выразил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Он задался вопросом, появится ли в перспективе возможность для нормализации положения дел на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). У России достаточно потенциала, поэтому страна готова к такой работе, заверил Гаврилов.

«Да и последнее развитие событий „в поле“ говорит, что Старая Европа „дрогнула“ и на уровне экспертов начинает думать, как жить дальше», - сказал он.

Европа опасается, что Россия начнет «сосредотачиваться», как во времена правления Александра II. Поэтому в вопросе возвращения Форума к выполнению исконных задач «мяч на стороне» Запада, заметил Гаврилов. Он напомнил, что председательства ФСОБ последние несколько лет целых пять раз не дали России пригласить докладчиков от ОДКБ и МИД. В ответ на это РФ блокировала все пять заседаний Форума.

Европа

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