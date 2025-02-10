«Гудбай, Россия! Гудбай, Ленин!» Латвия отпраздновала отключение от России

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Обсуждать план американского лидера Дональда Трампа по переселению жителей сектора Газа нет смысла. Такое мнение на пресс-брифинге высказал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его процитировало РИА «Новости».

Идею Дональда Трампа о переселении палестинцев турецкий лидер назвал «полным абсурдом».

«С нашей точки зрения, нет ничего стоящего обсуждения предложений, выдвинутых новой администрацией США в отношении Газы под давлением сионистского лобби», - добавил Эрдоган.

По мнению президента Турции, за предложением Трампа может стоять Израиль.

«Этот план совершенно бесполезен… Никто не имеет власти выселить народ Газы с его родины. Народ Газы продолжит оставаться в Газе, жить в Газе и защищать Газу», - указал турецкий лидер.

В начале февраля Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил о плане расселить всех или большинство жителей сектора Газа по другим странам.

Он добавил, что США готовы взять под контроль этот палестинский анклав и провести его зачистку. Американский президент не исключил использования американских войск для реализации этой задачи.