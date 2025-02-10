«Гудбай, Россия! Гудбай, Ленин!» Латвия отпраздновала отключение от России
Президент Литвы Гитанас Науседа во время встречи, посвященной выходу Прибалтики из БРЭЛЛ (электрическое кольцо Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва), попрощался с Россией. Видео с мероприятия появилось в сети.
«Прощай, Россия! Прощай, Ленин», - сказал Науседа под всеобщее одобрение присутствующих, среди которых была глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Таким образом глава Литвы прокомментировал отключение Прибалтики от возглавляемой Россией электроэнергетической сети БРЭЛЛ и присоединение к европейской энергосети.
Несмотря на заверения специалистов, что при переключении на сети Европы среднестатистический потребитель электроэнергии не должен заметить никаких изменений, власти Литвы, Латвии и Эстонии призвали жителей сделать запасы продуктов , воды и лекарств в связи с возможными аварийными отключениями из-за перехода на новую энергосистему.