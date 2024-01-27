27 января 2024, 02:12

Губернатор Оклахомы выразил готовность направить нацгвардию в Техас

Freepik
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Губернатор штата Оклахома Кевин Ститт выразил готовность направить в Техас национальную гвардию из-за проблем на границе с Мексикой. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Абсолютно точно… я уже поговорил со своим генералом [Томасом] Мансино… мы будем на связи с губернатором [Техаса Грегом] Эбботтом», - заявил Ститт.

Губернатор штата Флорида Рон Десантис также не исключил возможность оказания поддержки Техасу. Он отметил, что президент Джо Байден не может контролировать гвардию штата.

Ранее Эбботт выразил готовность к возможному конфликту с федеральным правительством США из-за ситуации с демонтажем заграждений около границы с Мексикой. Губернатор заявил, что готов и дальше возводить заградительные барьеры для зашиты штата.

Мексика США Флорида
27 января 2024, 02:31
Отдых на Шри-Ланке напомнил россиянке опуск в Анапе
Freepik
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Российская пара супругов полетели в Шри-Ланку для отдыха на время новогодних праздников и после приезда заявили об ощущении, что побывали в Анапе. Об этом сообщила Lenta.ru.

Как рассказала изданию туристка Анжелика, они с мужем выбрали Шри-Ланку из-за дешевых цен на авиабилеты по сравнению с Таиландом и Индонезией.

«На Шри-Ланке ощущение, что ты в Анапу приехал. Вот реально. Там нет стильных людей с красивыми телами, а есть лишь обычные семьи на отдыхе. И это в молодежных районах», - заявила россиянка.

Она также пожаловалась на высокие цены в стране. Пара жила в городах Велигама и Мирисса, и не смогла найти жилье по оптимальной стоимости. Анжелика связала это с новогодними каникулами.

Ранее аналитики «МегаФона» подсчитали, что число россиян, посетивших Европу в эти новогодние праздники, выросло на 8,5% по сравнению с прошлыми зимними каникулами. Также в 10 раз увеличилось количество российских путешественников, посетивших Китай.

Отдых Шри-Ланка Европа
27 января 2024, 00:58
США решили разместить ядерное оружие в Британии
РИА «Новости»
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Американская сторона впервые за 15 лет решила разместить ядерное оружие в Британии из-за якобы «возрастающей угрозы со стороны РФ». Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на документы из Минобороны Америки.

«Соединенные Штаты впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, поскольку угроза со стороны России возрастает», - сказано в материале.

По информации журналистов, речь идет об авиабазе Лейкенхит в граффстве Саффолк. Штаты запланировали отправить в это место боеголовки, которые в три раза превышают мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в Японии.

Ранее экс-советник американского лидера Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что странам НАТО придется объединить ядерные силы для получения шанса противостоять России. Эксперт объяснил, что ВС РФ имеет превосходство над Европой даже без учета ядерного арсенала.

Как отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, у России нет необходимости ни на кого нападать. Заявления ЕС и НАТО об обратном - чушь.

Ядерное оружие США Россия НАТО
26 января 2024, 23:41
Шарль Мишель передумал идти на выборы в Европарламент
РИА «Новости»
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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что под давлением критики передумал баллотироваться в Европарламент, он останется на своем посту до конца мандата. Об этом политик написал на своих страницах в социальных сетях.

Мишель объяснил свое решение волной критики.

«По этой причине для обеспечения и выполнения моей нынешней миссии в полной мере я не буду баллотироваться на европейских выборах», - написал евродипломат.

Мишель отметил, что открыто заявил о своих планах заранее, чтобы дать возможность Евросовету подготовиться, но он недооценил негативную реакцию на свои планы. Глава Евросовета решил «обдумать все будущее» до окончания действия своего мандата.

Возможный уход в отставку Шарля Мишеля оказался шоком для лидеров Евросоюза. Это заявление назвали «скандальным поступком».

Отставки Евросоюз Европарламент Выборы
26 января 2024, 22:38
Активиста в Чехии пригрозили посадить на три года из-за знака Z
Global Look Press
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В Чехии против активиста, использовавшего знак Z из георгиевской ленты, возбудили уголовное дело. Мужчина вывесил российский триколор с прикрепленной на нем лентой в виде символа Z на одной из акций коммунистов в Нимбурке, об этом сообщило Чешское ТВ со ссылкой на прокуратуру города.

Один из участников акции показал полиции на российский флаг, который висел на трибуне ов время акции. После вмешательства правоохранителей триколор исчез с трибуны.

«Полиция начала расследование по данному делу и в январе этого года возбудила уголовное дело в отношении вывесившего знак Z мужчины, который может быть обвинен в отрицании, одобрении или подвергании сомнению геноцида. В таком случае ему грозят <…> до трех лет лишения свободы», - отметили в сообщении.

Австрийскому полицейскому пришлось убрать букву Z со шлема. Правоохранитель хотел, чтобы коллеги его узнавали, но пометка на его шлеме спровоцировала скандал. Он пометил шлем литерой Z, поскольку это первая буква его фамилии.

Чехия Уголовное дело Скандалы Полиция

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