Губернатор Оклахомы выразил готовность направить нацгвардию в Техас

«Абсолютно точно… я уже поговорил со своим генералом [Томасом] Мансино… мы будем на связи с губернатором [Техаса Грегом] Эбботтом», - заявил Ститт.

Губернатор штата Флорида Рон Десантис также не исключил возможность оказания поддержки Техасу. Он отметил, что президент Джо Байден не может контролировать гвардию штата.

Ранее Эбботт выразил готовность к возможному конфликту с федеральным правительством США из-за ситуации с демонтажем заграждений около границы с Мексикой. Губернатор заявил, что готов и дальше возводить заградительные барьеры для зашиты штата.