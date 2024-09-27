27 сентября 2024, 16:55

Губернатор Калифорнии извинился перед афроамериканцами за рабство

Global Look Press
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Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал документ, которым официально принес извинения перед афроамериканцами за вред, нанесенный рабовладением. Об этом сообщила его пресс-служба.

«Калифорния принимает ответственность за роль, которую мы сыграли в распространении, содействии и разрешении института рабства, а также его наследие в виде сохраняющегося расового неравенства», - заявил губернатор.

Исследование Reuters, проведенное в прошлом году, показало, что Джо Байден и все ныне живущие экс-президенты США, кроме одного, напрямую происходят от рабовладельцев.

В мае стало известно, что семья афроамериканца Джорджа Флойда, ставшего символом движения Black Lives Matter, дала согласие на съемки биографического фильма о нем.

США Калифорния
27 сентября 2024, 14:46
Зеленский задержался в США ради встречи с Трампом
Global Look Press
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Украинский лидер Владимир Зеленский продлил свой визит в США ради встречи с кандидатом в президенты от Республиканской партии, бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Зеленский должен был покинуть Соединенные Штаты, однако решил изменить дату отъезда, чтобы встретиться с Трампом. Ранее бывший глава Белого дома заявил, что утром в пятницу увидится с политиком в своей резиденции Trump Tower в Нью-Йорке.

До этого Трамп опубликовал письмо от Зеленского, в котором украинский президент попросил организовать их встречу. Источник CNN подтвердил, что Зеленский действительно продлил свой визит ради этой цели.

Ранее с Зеленским встретилась кандидат от Демократической партии на пост главы США Камала Харрис. Основными темами переговоров стали вопросы военной помощи Киеву и поддержки энергетической системы Украины.

США Владимир Зеленский Дональд Трамп Переговоры
27 сентября 2024, 11:54
CNN раскрыл причину массовой детонации пейджеров в Ливане
Global Look Press
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Операцию по подрыву пейджеров, принадлежащих членам ливанского шиитского движения «Хезболла», осуществили с использованием заминированных аккумуляторов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников службы безопасности Ливана.

По словам одного из нихв, метод, с помощью которого взрывчатое вещество скрыли в батареях пейджеров, оказался настолько сложным, что его невозможно было выявить. Однако он не уточнил, какие проверки прошли устройства перед ввозом в страну.

Второй источник рассказал, что ему удалось осмотреть один из поврежденных пейджеров и стать свидетелем контролируемого взрыва. Он отметил, что взрывчатку «вшили» в литиевую батарею пейджера и она практически не поддавалась обнаружению.

«Я никогда не видел ничего подобного», - добавил он.

В Ливане 17 сентября в различных районах Бейрута произошли взрывы средств связи, включая пейджеры и радиостанции. По официальным данным, в результате этих инцидентов погибли 37 человек, более трех тысяч получили ранения.

Взрывы пейджеров в Ливане
27 сентября 2024, 10:22
Не менее трех человек погибли из-за урагана «Хелен» в США
Global Look Press
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Не менее трех человек погибли в результате урагана «Хелен», который обрушился на юго-восточные штаты США в ночь на пятницу. Об этом сообщил телеканал CNN.

По предварительным данным, ураган четвертой категории «Хелен» достиг берегов в районе устья реки Осилла во Флориде около 23:10 (06:10 по московскому времени).

Губернатор Флориды Рон ДеСантис сообщил, что один человек погиб, когда дорожный знак упал на его автомобиль. Он также отметил, что число жертв может возрасти.

В штате Джорджия два человека погибли в результате торнадо, вызванного приближением «Хелен».

Согласно данным портала PowerOutage.us, почти 1,3 миллиона домохозяйств в регионе остались без электричества, включая более 1,1 миллиона во Флориде.

В конце апреля в штате Оклахома из-за торнадо погибли четыре человека , в том числе один ребенок. Синоптики прогнозировали появление сразу нескольких торнадо в регионе.

США Ураган
27 сентября 2024, 09:39
Немецкий депутат призвал восстановить «Северные потоки»
РИА «Новости»
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Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» повредили враги энергетического суверенитета Германии, их необходимо восстановить и обеспечить безопасность. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил сопредседатель немецкой фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2» повредили враги энергетического суверенитета Германии, их необходимо восстановить и обеспечить безопасность. Об этом на своей странице в социальной сети Х сообщил сопредседатель немецкой фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

Он отметил, что 27 сентября исполнилось два года со дня, когда террористы взорвали «Северный поток».

«Они своими руками перерезали важную артерию для промышленности Германии. Наша партия в бундестаге требует объективного расследования и справедливого наказания для всех виновных! „Северный поток“ надо восстановить, запустить и обезопасить!» - отметил политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о причастности крупных государств к подрывам «Северных потоков». По его словам, спецслужбам об этом прекрасно известно.

Германия Северный поток

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