Губернатор Айдахо призвал избавить США от Байдена

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«Нам нужно дать отпор либеральным политикам, сократить вышедшие из-под контроля расходы и исправить нашу открытую границу. Пришло время вернуть Дональда Трампа в Белый дом и избавиться от Джо Байдена», - подчеркнул он.

Таким образом Литтл поддержал Трампа в партийном голосовании, которое прошло в штате в субботу. Политик выиграл его с уверенным преимуществом, получив порядка 85% голосов.

Выборы президента в США пройдут в ноябре. От Республиканской партии на голосование выйдет Трамп или Никки Хейли, от демократов выдвинется нынешний президент Джо Байден.

Ранее Трамп заявил, что у Байдена самый низкий коэффициент интеллекта среди всех президентов в истории США.