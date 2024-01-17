17 января 2024, 08:33

Губернатор Арканзаса отказался от участия в президентской гонке из-за Трампа

Pxhere
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Губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон решил отказаться от участия в гонке за президентское кресло после победы бывшего главы государства и предпринимателя Дональда Трампа на кокусах республиканцев в Айове. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Поздравляю Дональда Трампа с победой прошлым вечером в Айове <…> Сегодня я приостанавливаю президентскую кампанию и возвращаюсь в Арканзас», - написал Хатчинсон.

Он также выразил поддержку всем кандидатам, которые участвовали на кокусах в штате Айова.

После победы Трампа из президентской гонки вышел и предприниматель Вивек Рамасвами. Он отказался от дальнейшего участия и заявил, что поддержит бизнесмена на выборах.

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на победу Трампа на кокусах. Глава Белого дома назвал своего оппонента фаворитом среди республиканцев в предвыборной гонке.

США Дональд Трамп Выборы президента США
17 января 2024, 07:56
Россия обновила трехлетний рекорд экспорта зерна
РИА «Новости»
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Во второй половине 2023 года Россия обновила собственный рекорд по экспорту зернобобовых и зерновых культур. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе оператора в сфере перевозок аграрных грузов АО «Русагротранс».

«В первой половине 2023/24 сельскохозяйственного года экспорт зернобобовых и бобовых, включая страны ЕАЭС, по всем основным позициям стал рекордным», - заявили в пресс-службе.

В «Русагротранс» отметили, что с учетом муки и зернобобовых, весь экспорт составил порядка 39 миллионов тонн. Это показатель на 19% выше, чем прошлый максимум в 32,7 миллиона тонна, который достигли в сезоне 2020/21.

В частности, объем экспортированной пшеницы составил 27,6 миллиона тонн, что на 3,8% больше рекорда трехлетней давности. Вывоз ячменя составил около пяти миллионов тонн, кукурузы - около трех миллионов тонн.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна полностью обеспечила собственную продовольственную безопасность по всем ключевым видам продукции.

Экспорт Сельское хозяйство Россия
17 января 2024, 07:48
Канада сочла работающие за тысячи километров российские НИИ угрозой своей нацбезопасности
Unsplash
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Исследовательские институты России, Китая и Ирана включили в список угроз национальной безопасности Канады. Аффилированных с ними ученых лишат финансирования, сообщила пресс-служба правительства.

«В этот список входят исследовательские организации и учреждения, которые представляют наибольший риск для национальной безопасности Канады из-за их прямых или косвенных связей с военными, органами национальной обороны и государственной безопасности», - заявил кабмин.

В черный список включили Институт проблем передачи информации имени А. А. Харкевича ИППИ РАН, Профессиональную ассоциацию проектировщиков систем обработки данных, 27-й научный центр Минобороны России, 33-й научно-исследовательский и испытательный институт, 46-й ЦНИИ ЦНИИ, 48-й Центральный научно-исследовательский институт и другие учреждения.

Ученых предупредили, что не примут заявки на гранты в случае их связи с ними. Правительство заявило, что не вошедшие в перечень организации тоже могли представлять угрозу для Канады. Список решили регулярно пополнять.

В декабре Канада расширила антироссийские санкции. В черный список внесли 30 имен.

Канада Ученые Россия Наука
17 января 2024, 07:38
Идею завоевания России назвали заведомо провальной
РИА «Новости»
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Планы по завоеванию России были обречены на поражение с самого начала. Об этом в социальной сети X сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Это просто абсурд. Вы не создадите мигом силу, не создадите на коленке армию, которая способна завоевать Россию. У такой идеи никогда не было шансов не успех», - написал он.

Политическое руководство России неоднократно отмечало, что военный блок НАТО нацелен на прямую конфронтацию со страной. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что расширение альянса не примет Европе безопасности.

МИД России также подчеркивал, что страна готова к диалогу с Западом, но только на равноправной основе с отказом НАТО от милитаризации континента.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Запад не отказался от претензии на глобальное превосходство и агрессии. По его словам, альянс значительно активизировал свою деятельность рядом с границами страны.

Россия Запад НАТО
17 января 2024, 07:20
Салливан указал на вступление мира в новую эру международных отношений
РИА «Новости»
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Международное сообщество вышло на зарю новой эры, в которой ведущие государства начали соперничать за свое право определять существующий миропорядок. Об этом на брифинге в Давосе заявил представитель Белого дома Джейк Салливан.

По его словам, нынешнюю ситуацию можно сравнить с 30-ми годами прошлого столетия.

«Но мы не станем уходить в режим самоизоляции и добьемся, чтобы история не повторилась. В настоящее время ведущие державы гораздо более зависят друг от друга, чем на любом отрезке Холодной войны. США тоже конкурируют за тот формат мира, который мы хотим построить», - подчеркнул Салливан.

Чиновник отметил, что мир не обречен повторять прошлое.

«США мобилизуют мир, чтобы дать твердый отпор агрессии, проводят активную и интенсивную дипломатию, инвестируют в источники силы, адаптируют экономическую систему к любым вызовам, как сегодняшнего, так и завтрашнего дня», - добавил представитель Белого дома.

Ранее президент России Владимир Путин включил государство в число стран с мировым авторитетом.

США Международные отношения

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