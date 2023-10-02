Грузовые и легковые автомобили из России со 2 октября перестанут пускать в Болгарию

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«Мы очень активно работали с четверга до вчерашнего дня. Я уверен, что к концу дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей», - объявил он.

Антон Златанов уточнил, что ограничение распространят как на легковые, так и на грузовые машины. Он не смог назвать точное количество авто из России, которые приезжали в Болгарию, но заявил, что их немного.

Автомобили из России из-за европейских санкций конфисковали в Чехии и Германии. Владельцы начали успешно оспаривать эти решения и возвращать машины. К ограничению присоединились Франция и Хорватия , которые не планировали этого делать. Норвегия запретит въезд на российских авто с 3 октября.