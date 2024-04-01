Грузовой самолет разбился при аварийной посадке в Южном Судане
Грузовой самолет Boeing 727 авиакомпании Cush Air разбился во время аварийной посадки в аэропорту Малакаль в Южном Судане. Об этом сообщило Radio Tamazuj.
«Самолет приземлился в нескольких метрах от взлетно-посадочной полосы, в результате чего у него лопнули шины и его вывернуло наизнанку», - рассказал исполняющий обязанности генерального менеджера аэропорта Бол Миджок Луал.
Он добавил, что самолет потерял управление, врезавшись в самолет, который ранее потерпел крушение. Воздушное судно восстановлению не подлежит, так как у него раскололась нижняя часть.
В момент крушения на борту находились семь человек, включая шесть членов экипажа. Пострадал только из них - травмировался.
Ранее самолет Air Arabia, летевший из Марокко в Бельгию, совершил экстренную посадку в аэропорту Касабланки из-за отказа одного из двигателей прямо в небе.
Экипажу и пассажирам самолета Piper PA-32, потерпевшего крушение в американском штате Орегон , не повезло. Никто не выжил.