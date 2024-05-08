Грузовой самолет приземлился в Стамбуле без передней стойки шасси

Минтранс Турции заявил, что грузовой Boeing 767 принадлежал частной авиакомпании Fedex Airlines. Неполадки возникли во время перелета из Парижа в Стамбул.

«Переднее шасси не было развернуто. Воздушное судно приземлилось на взлетно-посадочной полосе 16R в 08:17 по местному времени с закрытыми передними стойками шасси и за взлетно-посадочной полосой», - заявила пресс-служба ведомства.

По информации журналистов, самолет со второй попытки приземлился на фюзеляж. К месту посадки отправили бригады спасательной и противопожарной служб аэропорта. Их помощь не потребовалась, никто не пострадал. Началась проверка.

В Латвии самолет с неисправным двигателем сел на оживленной трассе в окрестностях города Адажи. На борту находились два человека.