Грузовой поезд сошел с рельсов в Киеве

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ЧП на железной дороге произошло в Киеве. С рельсов сошел грузовой поезд. Из-за аварии на железной дороге временно остановили движение.

«Из-за этого движение кольцевой электрички между станциями Почайна и Святошино временно перекрыто», - указали в украинском издании.

В публикации уточнили, что восстановительные работы продлятся примерно до 11:00 по московскому времени. Что стало причиной ЧП, неизвестно.

На прошлой неделе с рельсов сошли 19 вагонов в Рязанской области. Причиной аварии стал взрыв на перегоне между станциями Рыбное и Блокпост. Что именно сдетонировало, правоохранители не сообщили. Спустя сутки участок, на котором произошло ЧП, открыли.

Чтобы запустить движение, за 24 часа специалистам пришлось убрать с рельсов 19 вагонов. Работники уложили 175 метров новой шпальной решетки, провели монтаж 300 метров контактной подвески и поменяли сетевую опору.