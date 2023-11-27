Грузовик со скифским золотом прибыл в Киево-Печерскую лавру

Оформление груза уже началось.

Прибытие машины со скифским золотом попало на видео.

Возвращение сокровищ на Украину неделю назад анонсировало Министерство культуры и информационной политики страны. Отмечалось, что удалось достичь официальных договоренностей о возвращении коллекции с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме. В сообщении не назывались конкретные сроки прибытия груза.

В коллекции - более двух тысяч предметов, которые использовали для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей в амстердамском музее в 2014 году.

«Прямо сейчас грузовик с 2694 килограммами культурных ценностей, известных под общим названием „скифское золото“, въехал на территорию Киево-Печерской Лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины киевские таможенники сделают идентификацию сокровищ», - говорится в заявлении.