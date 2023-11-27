27 ноября 2023, 13:35

Грузовик со скифским золотом прибыл в Киево-Печерскую лавру

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Грузовик со скифским золотом прибыл в Киево-Печерскую лавру. Сокровища пройдут идентификацию. Об этом сообщили в Telegram-канале украинской таможенной службы.

Оформление груза уже началось.

Прибытие машины со скифским золотом попало на видео.

Возвращение сокровищ на Украину неделю назад анонсировало Министерство культуры и информационной политики страны. Отмечалось, что удалось достичь официальных договоренностей о возвращении коллекции с Музеем Алларда Пирсона в Амстердаме. В сообщении не назывались конкретные сроки прибытия груза.

В коллекции - более двух тысяч предметов, которые использовали для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей в амстердамском музее в 2014 году.

«Прямо сейчас грузовик с 2694 килограммами культурных ценностей, известных под общим названием „скифское золото“, въехал на территорию Киево-Печерской Лавры, где в сокровищнице Национального музея Украины киевские таможенники сделают идентификацию сокровищ», - говорится в заявлении.

Видео Киев Украина
27 ноября 2023, 13:32
Стали известны подробности о состоянии папы римского
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У папы римского Франциска не выявили пневмонию. Такое заявление сделал глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, сообщило РИА «Новости».

В Ватикане уточнили, что состояние 86-летнего папы римского хорошее, температуры нет, но ему вводят антибиотики при помощи венозного катетера.

«Я подтверждаю, что компьютерная томография исключила пневмонию, но выявила легочное воспаление, что вызвало некоторые затруднения с дыханием», - сообщил Бруни.

Из-за болезни Франциск должен был выступить с воскресной проповедью по видео из капеллы своей резиденции, но передал слово представителю Госсекретариата Ватикана монсеньору Паоло Луке Браиде. Сам глава католической церкви был бледным и еле говорил , а на его руке виднелся медицинский пластырь.

Ранее папа римский заявил о недомогании на аудиенции в Ватикане в начале ноября. Понтифик пропустил свою речь и передал право на ее прочтение членам делегации европейских раввинов.

Болезни Папа римский
27 ноября 2023, 13:28
Китай опроверг данные о строительстве подводного тоннеля в Крым совместно с Россией
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отказался комментировать слухи о том, что Китай и Россия хотят совместно построить подводный тоннель, соединяющий Крым с остальной частью РФ. Дипломат лишь назвал эти сведения ложными.

«Что касается ложных сообщений, я не буду их комментировать», - процитировало его РИА «Новости».

Информацию о том, что такие планы якобы имеются, ранее распространило издание Washington Post, сославшись на источники в украинских службах безопасности. Говорилось также о том, что Россия и Китай провели по этому поводу секретные переговоры. В Крыму эти сведения уже опровергли. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что о создании переправы через Керченский мост в виде тоннеля власти задумывались годы назад, еще до строительства Крымского моста, но в итоге отвергли эту идею и выбрали «оптимальный и наиболее реалистичный вариант - мост». Аксенов констатировал, что в адекватности украинских источников, сообщающих о совместном с Китаем строительстве тоннеля, «есть большие сомнения».

Строительство Крым Китай
27 ноября 2023, 11:29
Финляндия прекратит принимать просителей убежища на границе с Россией
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Финляндия намерена прекратить принимать просителей убежища на границе с Россией. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat, сославшись на источники.

По его данным, за выходные 25 и 26 ноября единственный работающий пункт пропуска на границе пересекли 58 человек, запросивших в Финляндии убежище.

О том, что страна при необходимости готова закрыть все КПП на границе с Российской Федерацией, накануне информировал руководитель финского правительства Петтери Орпо. Он пояснил, что в этом случае прием запросов на убежище сосредоточат в другом месте. Заявления будут приниматься в аэропорту Хельсинки-Вантаа или морских портах.

На данный момент закрыты семь из восьми пограничных переходов на сухопутной границе Финляндии с Россией. Финляндия объяснила закрытие КПП наплывом мигрантов. Мера пока действует до 23 декабря.

На контрольно-пропускном пункте «Салла» в Мурманской области выстроилась очередь из сотен мигрантов. По данным губернатора Андрея Чибиса, к 24 ноября ситуацию удалось стабилизировать.

Финляндия намерена прекратить принимать просителей убежища на границе с Россией. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat , сославшись на источники.

Финляндия
27 ноября 2023, 10:47
Израиль получил от ХАМАС список 11 заложников, которых освободят 27 ноября
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Ночью власти Израиля получили от палестинского движения ХАМАС список из 11 заложников, которых освободят 27 ноября в рамках двустороннего соглашения. Телеканал i24 сообщил об этом со ссылкой на источники в Египте.

«Израиль получил от ХАМАС список из 11 заложников, которые будут освобождены сегодня из сектора Газа в рамках четвертого этапа соглашения», - заявили журналисты.

В кабинете премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, по информации канала, после получения списка начались обсуждения. Какие именно вопросы взволновали чиновников, журналисты не уточнили.

Стороны заключили сделку об обмене в соотношении один заложник к трем заключенным. Всего с 24 ноября удалось освободить 39 израильских женщин и детей, а также 24 заложника в рамках внешних сделок - в основном граждан Таиланда, работавших или обучавшихся в Израиле, Филиппин и одного россиянина с двойным гражданством. ХАМАС получил 117 палестинских заключенных. Телеканал заявил, что если четырехдневное перемирие продлят, то боевики вслед за женщинами и детьми начнут освобождать пожилых мужчин, а затем передавать тела погибших пленников.

Израильская сторона обвинила ХАМАС в нарушении условий сделки, сообщили «Известия». Боевики отпустили 13-летнюю девочку без матери, хотя гарантировали неделимость семей.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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