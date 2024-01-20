20 января 2024, 08:03

Грузопоток через Суэцкий канал упал на 40%

РИА «Новости»
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Конфликт Запада с хуситами в Красном море привел к тому, что грузопоток через Суэцкий канал упал на 40%. Об этом РИА «Новости» заявил аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.

По его словам, нападения на американские корабли показали, что быстро ликвидировать угрозы со стороны хуситов не получится. Ситуация будет иметь серьезные последствия в среднесрочной перспективе. Уже сейчас грузопоток через Суэцкий канал заметно упал, а морской импорт в Европу резко сократился.

«Подскочила стоимость фрахта», - добавил он.

Наджаров подчеркнул, что нападения хуситов серьезнее, чем грабежи сомалийских пиратов. Йеменские повстанцы - военная сила, а не африканская банда.

С учетом этих рисков страховщики не хотят страховать суда, которые идут через Баб-эль-Мандебский пролив. Этот конфликт отразится на Египте и Европе, подытожил эксперт.

Ранее хуситы дважды атаковали военный корабль ВМС США в ответ на удары по их позициям.

Военные Корабли
20 января 2024, 07:51
Администрация Байдена осталась довольна сдержанностью Зеленского в Давосе
РИА «Новости»
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В администрации президента США Джо Байдена остались довольны «смиренностью» Владимира Зеленского во время его участия на форуме в Давосе. Украинский лидер не делал публичных заявлений о предоставлении военной помощи. Об этом сообщил телеканал NBC News, ссылаясь на источника.

В администрации президента США Джо Байдена остались довольны «смиренностью» Владимира Зеленского во время его участия на форуме в Давосе. Украинский лидер не делал публичных заявлений о предоставлении военной помощи. Об этом сообщил телеканал NBC News , ссылаясь на источника.

Обычно энергичный Зеленский был сдержанным, отметил собеседник телеканала.

«Эту перемену оценили в администрации Байдена, поскольку некоторые чиновники считали, что он был чрезмерно уверен в себе в прошлом», - добавил он.

Форум проходил в восточной Швейцарии с 15 по 19 января. Зеленский впервые с февраля 2022 года принял участие в мероприятии. До этого президент Украины использовал любую площадку для призыва к западным странам с требованием передать как можно больше военной помощи для нужд ВСУ.

Зеленский вел себя в Давосе так, как будто на Западе его предал и, заявил ранее бывший советник главы Госдепа США Лоуренс Уилкерсон. Во всем его поведении была видна обида и разочарование, подытожил он.

США Владимир Зеленский
20 января 2024, 07:36
Риттер объяснил, почему Запад не спешит передавать Киеву F-16
РИА «Новости»
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Западные страны вряд ли передадут Украине истребители F-16 американского производства, поскольку не верят в его победу над Россией. Политики не хотят тратить впустую военные ресурсы. Такое мнение РИА «Новости» высказал офицер разведки в отставке Скотт Риттер.

В Минобороны Дании ранее сообщили, что отправка первых истребителей F-16 для ВСУ задерживается на полгода. Риттер считает, что за этот срок исход украинского конфликта будет окончательно ясен.

«Последняя вещь, которая нужна Западу, - предоставить F-16 и видеть, что их сбивают», - пояснил собеседник агентства.

Риттер усомнился, что у российской армии нет средств, чтобы бороться с американскими самолетами. Тот факт, что Запад затягивает передачу самолетов, объясняется нежеланием «спустить в трубу» технику на миллиарды долларов. Но, подчеркнул он, даже если Киев получит F-16, то их будет мало, эти самолеты не смогут повлиять на ситуацию.

Ранее в командовании ВСУ признали, что содержать F-16 Украине будет очень сложно. Для такой техники нужна хорошая инфраструктура, которой у Киева нет.

Самолеты Киев Запад
20 января 2024, 05:25
Путина назвали способным разрушить единство Запада
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин может сломить единство Запада в 2024 году. Об этом написал в своей статье обозреватель Bloomberg.

По его словам, украинский конфликт должен был показать всему миру, что Россия ослаблена, ее нация унижена, а экономика разрушена, как и планировалось коллективным Западом. Только солидарность государств свободного западного мира оказалась под вопросом.

«Мы входим в третий год боевой активности - и у Путина снова есть шанс сломить единство западных стран», - отметил автор статьи.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что НАТО в ближайшие месяцы может организовать «операцию под чужим флагом» наподобие диверсии на российских газопроводах «Северный поток» в 2022 году. Он обратил внимание на то, что глава военного комитета НАТО Роб Бауэр слишком часто говорит о подготовке НАТО к войне с Россией.

По мнению автора Telegram-канала «Голос Мордора», на Западе все чаще говорят о большой войне с Россией, чтобы напугать европейцев и добиться от них покорности. Просто руководители этих стран желают сохранить свою власть и свои деньги, пусть и ценой страданий и обнищания собственных народов.

Россия Запад Владимир Путин
20 января 2024, 05:07
Итальянцам разрешили «зиговать» на мероприятиях
Википедия
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Нацистское приветствие с поднятой правой рукой можно использовать на памятных мероприятиях в Италии — это не будет считаться преступлением. Такое решение принял Верховный суд страны, сообщил телеканал RAI.

По информации телеканала, решение суда касалось дела 2016 году. Тогда восемь участников памятной демонстрации использовали нацистское приветствие. Их обвинили в попытке реабилитации фашизма и осудили.

Осужденные подали апелляцию. Суд постановил, что нацистское приветствие можно использовать в частном порядке или на памятных мероприятиях, когда оно не создает угрозу обществу.

Летом 2023 года две выпускницы школы в Краснодарском крае записали видео, на котором под немецкую музыку «зиговали» у монумента воинам-афганцам. Роликом заинтересовалась полиция. На девушек завели административное дело, по которому им грозит арест до 15 суток или штраф до двух тысяч рублей. После этого подростки опубликовали видео, в котором попросили прощения за свой поступок.

Нацистское приветствие с поднятой правой рукой можно использовать на памятных мероприятиях в Италии - это не будет считаться преступлением. Такое решение принял Верховный суд страны, сообщил телеканал RAI.

Италия Суд Преступления

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