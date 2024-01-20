Грузопоток через Суэцкий канал упал на 40%

По его словам, нападения на американские корабли показали, что быстро ликвидировать угрозы со стороны хуситов не получится. Ситуация будет иметь серьезные последствия в среднесрочной перспективе. Уже сейчас грузопоток через Суэцкий канал заметно упал, а морской импорт в Европу резко сократился.

«Подскочила стоимость фрахта», - добавил он.

Наджаров подчеркнул, что нападения хуситов серьезнее, чем грабежи сомалийских пиратов. Йеменские повстанцы - военная сила, а не африканская банда.

С учетом этих рисков страховщики не хотят страховать суда, которые идут через Баб-эль-Мандебский пролив. Этот конфликт отразится на Египте и Европе, подытожил эксперт.

Ранее хуситы дважды атаковали военный корабль ВМС США в ответ на удары по их позициям.