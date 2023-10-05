Грузию озадачило заявление главы Абхазии о военно-морской базе России
Министерство иностранных дел Грузии встревожило заявление президента Абхазии Аслана Бжании о том, что в Очамчирском районе собираются создать пункта базирования ВМФ России. Информацию об этом разместили на официальном сайте дипведомства.
«Подобные действия представляют собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии», - заявили в МИД страны.
Ведомство добавило, что международное сообщество твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Министерство призвало Россию «уважать международные обязательства».
Ранее Грузия призвала США ответить за спонсирование беспорядков в республике. Многие факты указывают на участие Агентства международного развития в организации свержения грузинской власти и доказывают вражду Америки к государству.
В службе безопасности страны уверены, что группа лиц начала подготовку гражданского переворота в Грузии заранее. Мятежники создали сценарий, аналогичный Евромайдану в 2014 году. Заговорщики хотели подорвать одну из палаток на митинге.