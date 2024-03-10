Грузия заявила о сохранении риска открытия «второго фронта»

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Гарибашвили отметил, что стране удалось сохранить стабильность и мир в 2022, и 2023 годах.

«Однако риски, которые существовали в позапрошлом и прошлом году в связи с безопасностью и вовлечением страны в войну, в связи с открытием „второго фронта“, никуда не исчезли», - считает председатель.

Альтернативой этим рискам станет победа «Грузинской мечты» на предстоящих парламентских выборах, добавил он.

Ираклий Гарибашвили 29 января заявил, что уходит с поста премьер-министра Грузии. В стране такое решение связали с приближением парламентских выборов.