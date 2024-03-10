10 марта 2024, 00:28

Грузия заявила о сохранении риска открытия «второго фронта»

РИА «Новости»
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Риски вовлечения Грузии в войну в связи с открытием «второго фронта» сохраняются, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили. Слова политика привело РИА «Новости».

Гарибашвили отметил, что стране удалось сохранить стабильность и мир в 2022, и 2023 годах.

«Однако риски, которые существовали в позапрошлом и прошлом году в связи с безопасностью и вовлечением страны в войну, в связи с открытием „второго фронта“, никуда не исчезли», - считает председатель.

Альтернативой этим рискам станет победа «Грузинской мечты» на предстоящих парламентских выборах, добавил он.

Ираклий Гарибашвили 29 января заявил, что уходит с поста премьер-министра Грузии. В стране такое решение связали с приближением парламентских выборов.

Грузия Войны Выборы
10 марта 2024, 01:20
«Босс и великий лидер». Трамп дал оценку Орбану
РИА «Новости»
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Экс-президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «великим лидером». Об этом сообщила газета The Washington Post.

Встреча политиков состоялась в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде.

Лидер республиканцев, характеризуя венгерского премьера, использовал такие эпитеты, как «лучший», «умнейший» и «наиболее квалифицированный» лидер.

«Эта фигура не вызывает возражений, потому что он говорит: „Будет так“, и на этом все заканчивается. Верно? Он босс. Он великий лидер», - сказал бывший американский президент.

Во время беседы Трамп и Орбан обсудили широкий спектр вопросов , затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации.

Венгерский политик написал в соцсетях о встрече, назвав Трампа президентом.

«Сделайте Америку снова великой, господин президент!» - заявил Орбан.

На встрече также присутствовали и ближайшие сотрудники политиков, в частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

США Венгрия Дональд Трамп
10 марта 2024, 00:51
Трамп высмеял предвыборное видео Байдена ответным роликом
Global Look Press
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Кандидат в президенты и бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп выложил ответный ролик на предвыборную видеопрезентацию нынешнего президента Джо Байдена. В своей версии республиканец собрал все казусы, в которых был замечен глава государства. Видеоролик опубликовало РИА «Новости» в Telegram-канале.

Ранее Байден выложил в Сеть свой предвыборный ролик, который начал словами, что он «немолодой парень». Но президент заверил, что может многое сделать для американского народа. Байден является самым старым президентом США.

Свой вариант под названием «Немолодой парень» команда Трампа разместила через несколько часов после выхода предвыборного видео Байдена. В ролике собрали все падения и ляпы, в которых отличился нынешний глава Белого дома.

США Белый дом в США Видео Дональд Трамп Джо Байден
09 марта 2024, 23:21
Умер отец главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул
РИА «Новости»
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У главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул скончался отец. Об этом рассказал оппозиционный политик Илан Шор в Telegram-канале.

«Пришли печальные вести о скоропостижной кончине отца Евгении Гуцул. Не существует слов, способных полностью выразить боль и скорбь в такие моменты», - написал он.

Гуцул вернулась из России 8 марта, где провела целую неделю. В РФ политик встретилась с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и другими представителями правительства.

Также глава Гагаузии поучаствовала во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где побеседовала с руководством российских регионов, которые ранее заключили договоры о партнерстве с автономией. На полях мероприятия она встретилась с президентом России Владимиром Путиным.

Молдавия Россия
09 марта 2024, 22:30
США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями из-за работы в России
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты пригрозили ввести санкции против австрийского Raiffeisen Bank International, если организация продолжит работу в России. Об этом написало издание EUobserver со ссылкой на пресс-релиз Минфина США.

Американское финансовое ведомство предупредило, что если банк продолжит вести бизнес в России, то рискует остаться «отрезанным от финансовой системы США». Этот вопрос обсуждали в Вене с правительством Австрии и руководством банка.

«По принципиальным соображениям мы не комментируем публично обсуждения с представителями властей», - заявили изданию в финансовом учреждении.

Ранее Австрия долгое время блокировала 12-й пакет антироссийских санкций, требуя исключить Raiffeisen Bank International из реестра «спонсоров войны». Банк попал в «черный список» из-за решения продолжить работу в России.

США Австрия Банки Санкции Россия

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