Грузия согласилась стать посредником в улаживании отношений Азербайджана и Армении

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«Моя идея заключается в том, что самым правильным, будь то исторические аспекты или географические, будет подключение Грузии к этому вопросу», - процитировал Алиева ТАСС.

Президент Азербайджана добавил, что Гарибашвили уже готов помочь стране в этом качестве и предложил стать посредником. Ильхам Алиев поблагодарил премьера Грузии за это решение.

Ранее, 5 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о границах Азербайджана, согласно которой его частью признается непризнанная Нагорно-Карабахская Республика.