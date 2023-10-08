Грузия согласилась стать посредником в улаживании отношений Азербайджана и Армении
Грузия должна стать посредником в процессе улаживания отношений между Арменией и Азербайджаном. Такое мнение озвучил азербайджанский лидер Ильхам Алиев по итогам переговоров с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.
«Моя идея заключается в том, что самым правильным, будь то исторические аспекты или географические, будет подключение Грузии к этому вопросу», - процитировал Алиева ТАСС.
Президент Азербайджана добавил, что Гарибашвили уже готов помочь стране в этом качестве и предложил стать посредником. Ильхам Алиев поблагодарил премьера Грузии за это решение.
Ранее, 5 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о границах Азербайджана, согласно которой его частью признается непризнанная Нагорно-Карабахская Республика.