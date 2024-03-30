30 марта 2024, 21:54

Грузия пережила три землетрясения за один день

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии 30 марта зафиксировал три землетрясения вблизи города Они в регионе Рача. Об этом сообщило РИА «Новости».

Специалисты зарегистрировали первые подземные толчки магнитудой 4,8 в 17:44 (16:44 по московскому времени) в 10 километрах от Они. Второе землетрясение магнитудой 4,2 произошло через шесть минут в девяти километрах от города. Еще через 40 минут сейсмоактивность магнитудой 4 зафиксировали приборы в восьми километрах от населенного пункта.

Жители Они не обращались за помощью в Службу по чрезвычайным ситуациям. Городская администрация заявила, что информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

На границе Киргизии и Таджикистана 22 марта произошло землетрясение магнитудой 5,3. Мощность подземных толчков разнилась в зависимости от населенного пункта. Никто не пострадал.

Грузия Землетрясения
30 марта 2024, 20:35
Польшу предупредили об опасности после слов Туска о «предвоенной эпохе»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
«Предвоенная эпоха», в которую, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, вступила Европа, не сулит его стране ничего хорошего. Об этом предупредил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что во время предвоенных и военных эпох больше всего страдают «приграничные» страны, которые находятся между противоборствующими сторонами.

«Если бы у Туска хватило ума, национального чувства и фантазии, он бы задумался скорее о том, чем такая эпоха, и особенно возможный переход от эпохи предвоенной к эпохе военной, чреваты для самой Польши», - написал Пушков.

Политик также добавил, что Туск - яркий пример деградации политического лидерства в Европе, потому что вместо защиты своей страны от негативных последствий конфронтации он всячески ее провоцирует. Пушков задался вопросом, ради какой возвышенной цели Польша так рьяно рвется в предвоенную эпоху.

«Не из-за судьбы же Донбасса или Харькова. Дело, как всегда было в польской истории, в непомерных амбициях польской элиты, которые никогда не доводили Польшу до добра», - заключил сенатор.

Ранее Дональд Туск заявил, что ему тяжело проявлять жесткую позицию по отношению к украинскому экспорту, но это необходимо делать для защиты польских производителей.

Военные Отношения Международные отношения Европа История Польша
30 марта 2024, 19:48
Сербия отправила истребители на перехват неизвестного объекта в небе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Вооруженные силы Сербии по приказу президента Александра Вучича подняли в воздух два истребителя МиГ-29 для перехвата неопознанного летающего аппарата. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Инцидент произошел утром в субботу в 10:39 по местному времени (12:39 по Москве). Неизвестный летательный аппарат был обнаружен силами по контролю и защите суверенитета воздушного пространства республики на высоте пяти с половиной тысяч метров над населенным пунктом Валево.

«На основании приказа президента республики и верховного главнокомандующего Александра Вучича, в воздух поднята дежурная пара истребителей МиГ-29, дежурные ракетные подразделения ПВО и радары продолжили следить за воздушным пространством», - уточнили в ведомстве.

Валево находится в 100 километрах западнее Белграда. Там находится крупнейшей оборонное предприятие страны.

По данным Минобороны республики, воздушная цель вскоре пропала с экранов. Истребители попытались обнаружить ее снова, но не смогли и вернулись на аэродром.

В среду, 27 марта, президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшее время республика столкнется с серьезной угрозой своим национальным интересам.

Истребители Сербия Александр Вучич ПВО
30 марта 2024, 19:10
Дружбу Шредера с Путиным раскритиковали в Германии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заявил, что стыдится бывшего канцлера страны Герхарда Шредера из-за его дружбы с президентом России Владимиром Путиным. Свое мнение он выразил на своей странице в соцсети X.

«Однажды я очень ценил Герхарда Шредера, у него хватило храбрости заняться реформами, даже если не все было верно. Сегодня, к сожалению, нам приходится его стыдиться», - написал Лаутербах.

Министр также заявил, что Шредер, как «друг» Путина, может покинуть Социал-демократическую партию Германии.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер ранее заявил, что его дружба с президентом России может помочь разрешить конфликт на Украине.

В Кремле также напомнили, что конструктивное общение глав стран неоднократно помогало решать разные проблемы.

Германия Россия Владимир Путин
30 марта 2024, 19:09
Бродвейский мюзикл создали на основе посмертных приключений гангстера Маккерди
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Режиссер Тони Язбек поставил мюзикл «Мертвый преступник», в основу которого легли посмертные приключения американского гангстера Элмера Маккерди. Постановку представят на Бродвее этой весной, сообщил портал Oklahoman.

По словам Язбека, эта история - «повод задуматься о смерти, но не мрачный, а в какой-то степени праздничный». Ожидается, что мюзикл об известном гангстере будет пользоваться успехом.

Элмер Маккерди родился в 1880 году в штате Мэн. Будучи подростком, он выпивал, связался с плохой компанией. Вместе с новыми друзьями он начал грабить поезда. Вскоре полиция схватила одного из его подельников и тот указал, где находится Маккерди.

Во время задержания гангстер отстреливался и получил смертельное ранение. Он умер в 31 год. Тело преступника отвезли в город Похаска, но за ним никто не пришел.

Тогда гробовщик решил поэкспериментировать и забальзамировал труп по технологии, известной со времен Древнего Египта. Результат превзошел его ожидания. Гробовщик стал показывать мумию и брал за это деньги.

Тело Маккерди неоднократно перекупали владельцы передвижных выставок восковых фигур. Так оно путешествовало по стране, пугая любопытных американцев.

В конце восьмидесятых мумия попала в тоннель ужасов парка аттракционов «Пайк» в Калифорнии. И там во время съемок популярного шоу выяснилось, что это не муляж, а настоящий покойник. После проведения судебной экспертизы тело идентифицировали и захоронили в Оклахоме.

Ранее в Петербурге нашли мумию мужчины, которая пролежала в квартире семь лет.

США Режиссер Спектакль История

Новости по теме