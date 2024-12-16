Грузия отказалась вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии

«Власти Грузии имеют право и возможность противостоять антигрузинскому решению правительств Литвы и Эстонии. Однако из уважения к литовскому и эстонскому народам мы не считаем целесообразным идти на такой шаг», - процитировал канал пресс-службу правительства страны.

Также в Тбилиси заявили, что литовские и эстонские власти обладают наименьшим суверенитетом среди стран Евросоюза и действуют «по диктату иностранных администраций», при этом с народами этих стран никакой ссоры у грузин нет.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал решение действующей администрации США ввести санкции непонятным и бессмысленным. Он отметил, что Белый дом тем самым портит отношения с важным партнером.