Грузия обвинила НАТО в преднамеренном обмане

Авторы подчеркнули, что речь идет о пункте знаменитой пятой статьи устава НАТО.

«В переводе нет главной оговорки, что каждая страна сама решает, использовать или нет военную помощь так, как сочтет нужным. В грузинской версии представлено так, что в случае атаки на членов НАТО все страны обязаны включиться в военное противостояние и защитить союзника от агрессии», - процитировал заявление партии ТАСС.

Речь идет о пункте, который на грузинский перевели, что «союзники осуществляют все необходимые действия». В оригинале формулировка звучит «государства участники сделают то, что сочтут необходимым».

По мнению «Силы народа», это манипуляция, которая не дает странам гарантии безопасности, а развязывает руки всем входящим в НАТО государство действовать в своих интересах, чтобы избежать вовлечения в военный конфликт.

Ранее Госдепартамент США объявил, что принятие закона об иностранных агентах закроет Грузии дорогу в Евросоюз и НАТО. По мнению американского внешнеполитического ведомства, речь идет об ограничении свободы слова в республике, что противоречит демократическим ценностям.