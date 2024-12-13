13 декабря 2024, 13:51

Грузия назвала решение США ввести санкции бессмысленным

Unsplash
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Решение действующей американской администрации ввести санкции против Грузии не имеет смысла. Такое заявление сделал спикер парламента республики Шалва Папуашвили, сообщил телеканал Rustavi2

Он отметил, что администрация Белого дома, которая сейчас уходит в отставку, успела застать последние годы правления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Сейчас политик отбывает наказание как фигурант нескольких уголовных дел.

«Мы не помним не то что санкций, но даже четкой позиции от администрации, которая и сегодня у власти в США. Позиция уходящей американской администрации [по введению санкций] непонятна и бессмысленна, они во имя американского народа портят отношения с таким важным партнером, как Грузия», - сказал Папуашвили.

До этого глава пресс-службы американского госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США ввели визовые ограничения в отношении примерно 20 человек в Грузии, включая высокопоставленных чиновников и законодателей. Эти запреты якобы связаны с нарушениями демократических норм.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии , в том числе премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко прошлась по Зеленскому из-за этой ситуации. Она назвала его выродком , угробившим свой народ. По мнению дипломата, президент решил поиграть в мирового судью. До этого Евросоюз грозил властям Грузии последствиями за разгон беспорядков.

Грузия США Санкции
13 декабря 2024, 13:36
В КНР пошутили об угрозе китайского чеснока для США
Unsplash
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Чеснок из Китая не мог представить, что станет угрозой для США. Об этом заявила представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, некоторые американские политики должны больше руководствоваться здравым смыслом, чтобы не быть посмешищем в глазах общества.

«Не знаю, заметили ли вы, что ложь и абсурдные теории американского политика вызвали насмешки китайских интернет-пользователей. Я уверена, что чеснок и не предполагал, что может представлять большую угрозу для США», - заявила Мао Нин.

Она подчеркнула, что все больше китайских товаров стали рассматривать как угрозу для национальной безопасности США. Вопрос заключается в том, смогут ли политики из Америки представить какие-нибудь доказательства своих утверждений.

Так Мао Нин прокомментировала действия американского сенатора Рика Скотта, который обратился в Минсельхоз страны с просьбой проверить безопасность выращенного в Китае чеснока.

Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что если Тайвань продолжит добиваться независимости с помощью США, то столкнется с горем. По его словам, статус острова как части Китая никто не изменит.

США Китай
13 декабря 2024, 10:28
Санта уже не тот. В США мужчина убегал от полиции и застрял в дымоходе
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Пожарные в США спасли жителя штата Массачусетс, застрявшего в дымоходе. Об этом сообщил телеканал WJAR.

По данным журналистов, мужчина пытался скрыться от полиции. Он и другие подозреваемые находились на крыше дома в городе Фолл-Ривер, когда детективы искали их. Двое товарищей прыгнули вниз и сбежали, а 33-летний Роберт Лангле решил уйти другим способом - через дымоход. Когда американец забрался туда, то застрял.

Чтобы выбраться, ему потребовалась помощь спасателей. Когда его вытащили, то отправили в больницу, а уже там арестовали. Правоохранители предъявили беглецу несколько обвинений, включая хранения наркотиков.

Ранее в Калифорнии семилетний ребенок случайно застрелил двухлетнего брата. Старший нашел в бардачке машины пистолет и выстрелил в младшего. Очевидцы сразу вызвали полицейских. Правоохранители срочно доставили ребенка в больницу, но врачи не смогли его спасти. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

США Наркотики Спасатели Уголовное дело Дети Больницы Врачи Мужчины Машины Полиция
13 декабря 2024, 09:31
Кокаинового контрабандиста экстрадировали из Колумбии в Россию
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Колумбийские власти экстрадировали в Россию Рамиреза Муноза за контрабанду наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, ее слова привели на сайте министерства.

По данным правоохранителей, в мае 2016 года предполагаемый преступник и его сообщники организовали пересылку кокаина из Колумбии в Россию. Более трех килограммов наркотиков спрятали в двух почтовых отправлениях.

В 2017 году фигуранта объявили в международный розыск.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Колумбия экстрадирован местный житель Рамирез Муноз», - сказала Волк.

В аэропорту Эль-Дорадо обвиняемого передали российским правоохранителями для транспортировки в Москву.

Видео экстрадиции опубликовала в своем Telegram-канале Генпрокуратура.

«Компетентные органы Колумбии одобрили запрос Генпрокуратуры России о выдаче своего гражданина (это первый подобный случай) для привлечения к уголовной ответственности», - сообщили в ведомстве.

В Нижегородской области ранее задержали супружескую пару с килограммом мефедрона. Паре грозит до 15 лет колонии за хранение крупной партии наркотиков.

Наркотики Контрабанда Россия Кокаин
13 декабря 2024, 09:14
Россия и новые власти Сирии начали переговоры о судьбе военных баз
Пресс-служба Минобороны
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Россия ведет переговоры с представителями нового правительства Сирии о сохранении своих военных баз на территории республики. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Данные о переговорах подтвердили источники журналистов в Евросоюзе, России и Ближнем Востоке. Сейчас в Сирии есть две российские военные базы - в Тартусе и Хмеймиме. Первая - единственная военно-морская в Средиземном море.

Собеседники агентства отметили, что у России есть «неформальное понимание» с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам»* о том, что российские военные могут остаться на базах. При это ситуация может в любой момент измениться, потому что обстановка в Сирии нестабильная.

Ранее бывший глава делегации оппозиции на переговорах по Сирии Мухаммед Аллуш заявил, что новое правительство страны рассмотрит вопрос о будущем функционировании военных баз РФ в республике. Принятое решение будет соответствовать новому политическому курсу.

* - признана террористической и запрещена в России

Сирия Военные Россия Переговоры Правительство РФ Ближний Восток

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