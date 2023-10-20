Грузия начала подготовку к ядерной войне

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Правительство страны уже разработало план действий на случай ядерной войны. Он рассказал, что Минздрав наметил распределение медикаментов населению, лечение, разработал схему экстренной помощи, выделение укрытий. При этом Лилуашвили отметил, что убежище в случае прямого удара не поможет.

«Мы должны быть умными, проводить умеренную прагматичную политику как внутри страны, так и за ее пределами», - подчеркнул глава СГБ.

Ранее США уличили в распространении идеи о ядерной войне с Россией и Китаем. Америка провела подземные испытания на полигоне в Неваде в день решения России по ДВЗЯИ. Эксперты предполагают, что действия Штатов могут привести к гонке вооружений.

При этом американские политики не проявили должной бдительности и опасений насчет «стратегического кошмара». Власти КНДР пообещали решительно реагировать на попытки развязать ядерную войну. Он отметил, что стремление США к ядерной гегемонии стало причиной нарастающей нестабильности в мире.