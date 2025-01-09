Грузинской оппозиции пришлось оправдываться за получившую работу в США Зурабишвили
Грузинская оппозиция вынуждена оправдываться за то, что бывшая президент страны Саломе Зурабишвили нашла работу в США. На это обратил внимание телеканал RT.
«Один из лидеров грузинской оппозиции, Гиорги Вашадзе, заверил, что Зурабишвили якобы не собирается надолго уезжать из Грузии», - написали авторы материала.
Вашадзе отметил, что Зурабишвили пригласили в США на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа.
Ранее стало известно, что Зурабишвили стала участником исследовательской программы Генри Киссинджера 2025 года в Институте Маккейна при Университете штата Аризона. Политик планирует использовать свой богатый дипломатический и лидерский опыт, чтобы добиться проведения новых выборов и продвижения демократии в Грузии.
Зурабишвили покинула президентский дворец в Тбилиси 29 декабря, в должность президента Грузии официально вступил Михаил Кавелашвили.