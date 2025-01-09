Грузинской оппозиции пришлось оправдываться за получившую работу в США Зурабишвили

Гренландия может стать независимым государством, но вряд ли захочет стать частью Соединенных Штатов. Такое мнение высказал глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен, его слова предало агентство Reuters.

«Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли будет стремиться к тому, чтобы стать федеральным штатом в составе Соединенных Штатов», - заявил министр.

Обеспокоенность США по поводу безопасности в Арктике обоснованна в связи с возросшей активностью России и Китая в регионе, отметил Лекке Расмуссен.

Госсекретарь США ранее раскритиковал идею избранного президента Дональда Трампа о присоединении Гренландии. Он заявил, что это вряд ли случится и не стоит тратить на это время.