23 мая 2024, 19:57

Грузинскому премьеру угрожали судьбой Фицо

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ему угрожали судьбой премьера Словакии Роберта Фицо. Причем исходили эти угрозы от одного из еврокомиссаров, сообщили на странице правительства страны в Facebook*.

По словам Кобахидзе, его собеседник перечислил ряд мер, которые западные политики могут предпринять после преодоления вето на закон «О прозрачности иностранного влияния». Также он упомянул пережившего покушение премьера Словакии.

«Вы видели, что случилось с Фицо, вы должны быть очень осторожны», - процитировал глава грузинского кабмина слова неназванного еврокомиссира.

Тут же он отметил, что в Тбилиси уже привыкли к угрозам на фоне принятия закона об иноагентах. Вместе с тем, признался политик, на этот раз ситуация «вызывает особую обеспокоенность».

По его мнению, упоминание покушения на Фицо указывает на то, что Грузия имеет дело с крайне опасной силой, которая стремится посеять беспорядки в стране.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Грузия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
23 мая 2024, 18:58
Посольство Бахрейна назвало Путина другом короля
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа считает президента России Владимира Путина своим другом. Об этом по итогам переговоров глав государств в Москве сообщили в посольстве королевства в РФ.

«Его величество король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в четверг встретился с его превосходительством президентом России Владимиром Путиным в Кремлевском дворце, где обсудил вместе со своим другом ряд международных и региональных вопросов», - заявили ТАСС в дипломатическом представительстве.

Также в посольстве отметили, что у Бахрейна есть стремление развивать сотрудничество с Россией на всех уровнях и во всех областях.

«Король Хамад поблагодарил Путина за щедрое гостеприимство и теплый прием. Он выразил гордость за дружеские отношения стран, которые пользуются взаимным уважением, благодарностью, теплотой и взаимной искренностью», - добавили в посольстве.

Ранее стало известно, что Путин подарил королю Бахрейна отечественный автомобиль Aurus.

Международные отношения Россия Владимир Путин
23 мая 2024, 18:31
Шольц назвал нереальным появление у ЕС ядерного оружия
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Странам Евросоюза следует повысить обороноспособность, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он предупредил, что блок никогда не обзаведется собственным ядерным оружием.

«Чтобы внести ясность: никакого „ядерного оружия ЕС“ не будет - это просто нереально. Также нет намерения ставить под сомнение суверенитет французской ядерной силы сдерживания», - объявил он в статье для издания The Economist.

Шольц призвал союзников увеличить вклад в трансатлантическое распределение бремени обеспечения безопасности, независимо от результатов грядущих выборов президента США, и укрепить «европейскую опору сдерживания» в НАТО. Также политик поддержал предложение президента Франции Эммануэля Макрона обсудить будущее системы обороны.

Евросоюз задумался о собственной программе ядерных вооружений из-за риска возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом, заявляла заместитель председателя Европарламента Катарина Барлей. По ее словам, странам предстоит позаботиться о единой системе ПВО «Небесный щит» и создании вооруженных сил.

Германия Ядерное оружие Евросоюз Олаф Шольц
23 мая 2024, 17:17
Захарова попросила Пашиняна назвать лжесоюзников в Нагорном Карабахе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Обвиняя союзников в имитации помощи при обострении конфликта в Нагорном Карабахе, премьер-министру Армении Николу Пашиняну стоило назвать их. Представитель МИД Мария Захарова отметила, что Россия поддерживала республику.

На брифинге она прокомментировала заявление политика о том, что якобы два члена ОДКБ в 2020 году, формально будучи союзниками Армении, фактически помогали Азербайджану, сообщило РИА «Новости». Захарова призвала уточнить, о каких странах шла речь.

«Мы как-то все должны сами догадаться? Или нам потом расскажут? Мне кажется, вполне логичным было бы их озвучить, если речь идет о таких серьезных заявлениях », - сказала она.

Дипломат процитировала заявление президента Владимира Путина об усилиях России для того, чтобы Армения не чувствовала себя забытой и брошенной. Представитель МИД заверила, что с первых дней конфликта российская сторона добивалась прекращения огня.

В начале мая Путин встретился с Пашиняном после заседания Высшего экономического совета ЕАЭС. Они обсудили экономическое сотрудничество.

Армения Мария Захарова Международные отношения МИД РФ Нагорный Карабах
23 мая 2024, 15:04
Российское рыболовное судно с запрещенными снастями задержали в Индонезии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Арафурском море у берегов Индонезии задержали рыболовецкое судно под флагом России. Оно использовало запрещенные снасти, которые могли навредить коралловым рифам.

Министерство морских дел и рыболовства Индонезии засекло рыболовецкое судно месяц назад, сообщил сайт Trans89. На его борту находились 30 человек, в том числе 12 индонезийцев. Судно взяли под охрану.

Капитан признался на допросе, что с января занимался рыбной ловлей в Афурском море, используя запрещенные инструменты - тралы. Команда выловила 30 тонн рыбы.

«Этот корабль потревожил рыбаков. Использование траления наносит ущерб коралловым рифам. Экологический ущерб намного превышает экономические потери», - заявил представитель министерства.

Российские пограничники задержали в 2019 году более 80 браконьеров из КНДР. Они промышляли ловлей деликатесов в Японском море.

Уголовное дело Индонезия Рыбалка

Новости по теме