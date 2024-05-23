Грузинскому премьеру угрожали судьбой Фицо

По словам Кобахидзе, его собеседник перечислил ряд мер, которые западные политики могут предпринять после преодоления вето на закон «О прозрачности иностранного влияния». Также он упомянул пережившего покушение премьера Словакии.

«Вы видели, что случилось с Фицо, вы должны быть очень осторожны», - процитировал глава грузинского кабмина слова неназванного еврокомиссира.

Тут же он отметил, что в Тбилиси уже привыкли к угрозам на фоне принятия закона об иноагентах. Вместе с тем, признался политик, на этот раз ситуация «вызывает особую обеспокоенность».

По его мнению, упоминание покушения на Фицо указывает на то, что Грузия имеет дело с крайне опасной силой, которая стремится посеять беспорядки в стране.

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