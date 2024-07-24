Грузинский премьер призвал исправить «пошедшие не так» отношения с США

Он подчеркнул, что «перезагрузка» будет отвечать интересам обеих стран.

«Мы хотим предложить нашим американским партнерам другую повестку дня, которая означает перезагрузку», - процитировал RT Кобахидзе.

Премьер добавил, что за последние несколько лет в американо-грузинских отношениях многое «пошло не так». Он также раскритиковал высказывание конгрессмена от республиканской партии Томаса Кина, который назвал курс «Грузинской мечты» «диктатурой, не свойственной близким партнерам США».

Премьер выразил надежду, что Белый дом предпримет шаги, необходимые для налаживания отношений с Грузией.

Ранее Кобахидзе высказал мнение, что покушение на основателя правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзину Иванишвили могли организовать те же люди, что устроили нападение на экс-лидера США Дональда Трампа. Он отметил, что у этих событий «общий почерк».