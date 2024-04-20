Грузинский политик назвал необходимое условие для упразднения закона об иноагентах

«Если нам скажут, что завтра же мы становимся членами Евросоюза, то можно будет очень легко аннулировать [закон], пересмотреть его, переделать или принять новый. <…> Нет консенсуса по поводу того, что страна сегодня же может стать членом Евросоюза», - подчеркнул политик.

По словам Гарибашвили, на это в любом случае потребуется время.

Ранее, 16 апреля, в Грузии прошел митинг против принятия закона об иноагентах. Участники акции устроили потасовку с полицией , пострадали два правоохранителя. Через несколько дней демонстранты попытались штурмом захватить Дом правительства. Полиция задержала около 40 протестующих.