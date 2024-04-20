20 апреля 2024, 17:02

Грузинский политик назвал необходимое условие для упразднения закона об иноагентах

РИА «Новости»
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Руководство Грузии может упразднить или пересмотреть закон об иноагентах, но только в том случае, если Евросоюз предложит стране стать участником объединения. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили. Его слова привело агентство Interpressnews.

«Если нам скажут, что завтра же мы становимся членами Евросоюза, то можно будет очень легко аннулировать [закон], пересмотреть его, переделать или принять новый. <…> Нет консенсуса по поводу того, что страна сегодня же может стать членом Евросоюза», - подчеркнул политик.

По словам Гарибашвили, на это в любом случае потребуется время.

Ранее, 16 апреля, в Грузии прошел митинг против принятия закона об иноагентах. Участники акции устроили потасовку с полицией , пострадали два правоохранителя. Через несколько дней демонстранты попытались штурмом захватить Дом правительства. Полиция задержала около 40 протестующих.

Грузия Законы Евросоюз Иноагенты
20 апреля 2024, 14:50
Финляндия попросила у Евросоюза денег для регионов у границы с Россией
Global Look Press
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Финский премьер Петтери Орпо попросил у Евросоюза денег для помощи регионам, расположенным у закрытой границы с Россией. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Восточная Финляндия экономически пострадала в результате действий России. Нам нужна поддержка Евросоюза», - заявил он.

При этом границу в одностороннем порядке закрыла сама Финляндия. После этого финские города, через которые шли туристические потоки, столкнулись с трудностями. В регионах начались экономические сложности, а бизнес начал закрываться.

Ранее премьер-министр Финляндии отказался общаться с русскоязычными жителями о возможном открытии границы. Сам же он вместе с Урсулой фон дер Ляйен - главой Еврокомиссии - осмотрел границу с вертолета. При этом в Финляндии несколько раз проходили акции протеста из-за закрытия погранпунктов.

Финляндия Россия Евросоюз Бизнес Деньги
20 апреля 2024, 13:48
Российские пограничники покинут участок рядом с Азербайджаном
РИА «Новости»
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Российские пограничники покинут Тавушскую область, расположенную рядом с Азербайджаном. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщило издание «Sputnik.Армения».

«Российские пограничники появились там в одной ситуации, сейчас же она существенно изменилась», - прокомментировал он.

Посты российских пограничников разместили на границе с Азербайджаном в Тавушской области в 2021 году в рамках армяно-российского двустороннего сотрудничества. Как подчеркнул Пашинян, граница - это символ мира. Премьер убежден, что пограничники Армении и Азербайджана при взаимодействии смогут обеспечить ее охрану.

Пашинян также сказал, что у него нет планов не встречаться с российскими коллегами. Но когда именно это произойдет - пока неизвестно.

Ранее Россия начала досрочно выводить своих миротворцев из Нагорного Карабаха. Эта территория - давний предмет спора Армении и Азербайджана. Каждая сторона настаивает, что это испокон веков их земля, и приводят различные аргументы.

Российские пограничники покинут Тавушскую область, расположенную рядом с Азербайджаном. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщило издание « Sputnik.Армения ».

Армения Азербайджан Никол Пашинян
20 апреля 2024, 13:16
Белый дом согласился вывести военный контингент из Нигера
Global Look Press
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Руководство США приняло решение вывести из Нигера американских военных. Об этом заявил журналист New York Times Эрик Шмитт.

«Более 1000 американских военнослужащих покинут Нигер в ближайшие месяцы», - подчеркнул он.

Информацию о выводе войск также подтвердило агентство Reuters. По его данным, замглавы госдепа Курт Кэмпбелл и премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн 19 апреля договорились, что американский контингент покинет африканскую страну.

В прошлом в марте Нигер предупредил, что аннулирует военное сотрудничество с американской стороной, объяснил Шмитт. По словам журналиста, африканское государство планирует разрывать связи с Западом.

«Вместо этого они все чаще сотрудничают с Россией», - добавил Шмитт.

Ранее в Нигер отправились российские инструкторы. Специалисты обучат армию бороться с терроризмом и использовать системы ПВО. Вместе с инструкторами в страну прибыли медики.

США Африка Военные Россия Армия Нигер
20 апреля 2024, 12:59
Взрыв прогремел в Харькове
РИА «Новости»
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Взрыв прозвучал в Харькове 20 апреля. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны», - написал он.

Ранее в Харьковской области взорвался трубопровод. В радиусе 40 метров от места ЧП расплавится асфальт. Кроме того, из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Харькове начались перебои с электроснабжением.

Однако Харьков решили не эвакуировать , несмотря на панику горожан. Терехов призвал жителей успокоиться. По его словам, предпосылок для того, чтобы покидать город, нет.

Взрывы Харьков

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