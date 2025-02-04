04 февраля 2025, 07:42

Грузинский парламент отозвал делегацию из ПАСЕ после резолюции

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Руководство Грузии отозвало членов своей делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщил официальный сайт «Первого канала Грузинского телевидения».

«Мы ожидаем, что Парламентская ассамблея Совета Европы вернется к своим первоначальным ценностям, которые основаны на уважении к демократии и суверенитету», - отметил председатель парламента.

Он добавил, что принятая ПАСЕ резолюция вызывает сожаление. По его словам, эта попытка бросить тень на парламентские выборы в стране провалилась.

Папуашвили подчеркнул, что власти не распустили делегацию ПАСЕ, а просто отозвали ее членов.

Глава парламентского комитета по внешним связям и член «Грузинской мечты» Николоз Самхарадзе объяснил, что в состав грузинской делегации ПАСЕ входят вице-спикер парламента республики Тея Цулукиани, депутаты Гиви Миканадзе, Мариам Лашхи, Эка Сепашвили, Леван Мачавариани, Рати Ионатамишвили и Звиад Шаламберидзе.

Ранее в Грузии прошли протесты в связи с победой правящей партией на парламентских выборах. Демонстранты в Тбилиси перекрыли проспект Руставели. Они не признали результаты выборов и назвали их сфальсифицированными.

Грузия ПАСЕ Парламентские выборы в Грузии
04 февраля 2025, 08:24
Тысячи граждан Латвии проявили интерес к переезду в Россию
Unsplash
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Более 20 тысяч латвийцев за последнее время заинтересовались механизмом переезда в Россию. Об этом РИА «Новости» заявил временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.

Он отметил резкий всплеск интереса граждан Латвии к переселению в Россию. Реализацией такого механизма занимается российское посольство и представительство МВД в Риге, добавил Касаткин.

«Только за прошедший год в наш адрес поступило более 20 тысяч обращений за получением соответствующих консультаций», - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, в предшествующие годы интерес к переезду проявляли всего несколько тысяч человек.

Ранее власти Латвии ограничили изучение русского языка в школах, несмотря на то, что на нем разговаривает значительная часть населения. Новые правила начнут действовать с 2026 учебного года. Уже начавшие изучать русский язык школьники смогут продолжить проходить курс до конца образовательного процесса.

Латвия Россия
04 февраля 2025, 08:00
Подземные толчки магнитудой 6,2 зафиксировали в Индонезии
Unsplash
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Землетрясение магнитудой 6,2 случилось недалеко от острова Дой в провинции Северное Молукку в Индонезии. Об этом сообщило метеорологическое агентство государства.

«Эпицентр землетрясения находился в море в 86 километрах к северо-востоку от острова Дои. Величина: 6,2», - написали в агентстве.

Информации о жертвах и ущербе не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали на Аляске. Сейсмологи выяснили, что подземные толчки произошли на расстоянии 71 километра к юго-востоку от города Николай. Очаг вибраций находился на глубине 8,8 километра.

Очень мощное землетрясение в этом году случилось 7 января в Тибете. Подземные толчки начались в районе уезда Тингри округа Шигадзе. В результате ЧП погибли 126 человек и 188 пострадали. Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину из-за случившегося.

Землетрясения Индонезия Владимир Путин Си Цзиньпин
04 февраля 2025, 07:56
Акула растерзала подростка в Австралии
Unsplash
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В Австралии девушка-подросток стала жертвой акулы. Об этом сообщило издание People.

Нападение произошло днем 3 февраля, к северу от города Брисбен в штате Квинсленд. Там 17-летняя девушка отдыхала на популярном пляже Вурим на острове Брайби. Акула напала на подростка примерно в 100 метрах от берега. Хищник растерзал девушку, та получила серьезные травмы рук и тела.

Свидетели случившегося вытащили потерпевшую на берег, на место прибыли парамедики. Они попытались помочь девушке, но не смогли. В результате нападения акулы больше никто не пострадал.

В конце января акула атаковала рыбака у берегов Хадера в Израиле. Это случилось впервые за 75 лет. Мужчине удалось отбиться от хищника гарпуном, рыбак чудом не пострадал.

Австралия Акулы
04 февраля 2025, 06:29
Байден обратился в агентство талантов CAA, чтобы найти работу
РИА «Новости»
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Бывший американский президент Джо Байден заключил сделку с  агентством талантов Creative Artists Agency (CAA), которое специализируется на поиске работы для творческих личностей. Об этом сообщила сама организация в Instagram*.

«Бывший президент Джо Байден подписал [соглашение о сотрудничестве] с CAA», - заявили в Creative Artists Agency.

Агентство уже работало с Байденом с 2017 по 2020 годы. В тот период он занимал должность вице-президента. Во время сотрудничества политик издал книгу мемуаров «Обещай мне, папа» и провел большое количество выступлений. Сейчас планы бывшего главы государства неизвестны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский публично раскритиковал Байдена. По его словам, экс-президент США в 2022 году недостаточно сделал для Украины. Стране пришлось «сражаться в одиночку».

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

США Работа Джо Байден

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