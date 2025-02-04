Грузинский парламент отозвал делегацию из ПАСЕ после резолюции

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«Мы ожидаем, что Парламентская ассамблея Совета Европы вернется к своим первоначальным ценностям, которые основаны на уважении к демократии и суверенитету», - отметил председатель парламента.

Он добавил, что принятая ПАСЕ резолюция вызывает сожаление. По его словам, эта попытка бросить тень на парламентские выборы в стране провалилась.

Папуашвили подчеркнул, что власти не распустили делегацию ПАСЕ, а просто отозвали ее членов.

Глава парламентского комитета по внешним связям и член «Грузинской мечты» Николоз Самхарадзе объяснил, что в состав грузинской делегации ПАСЕ входят вице-спикер парламента республики Тея Цулукиани, депутаты Гиви Миканадзе, Мариам Лашхи, Эка Сепашвили, Леван Мачавариани, Рати Ионатамишвили и Звиад Шаламберидзе.

Ранее в Грузии прошли протесты в связи с победой правящей партией на парламентских выборах. Демонстранты в Тбилиси перекрыли проспект Руставели. Они не признали результаты выборов и назвали их сфальсифицированными.