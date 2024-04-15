Грузинские депутаты подрались при рассмотрении законопроекта об иноагентах

Камеры засняли слишком эмоциональное поведение местных властей. Лидер оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили подбежал к трибуне и ударил кулаком по голове исполнительного секретаря правящей «Грузинской мечты» Мамуку Мдинарадзе. Началась настоящая потасовка: другие парламентарии тоже начали в ней участвовать. Но трансляцию прервали, передавал RT.

Грузинские депутаты приступили к рассмотрению законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Элисашвили уверен, что этот проект нельзя принимать. Слова парламентария процитировало РИА «Новости».

«Мы не должны допустить принятие данного закона. Все, кто любит Грузию, выходите на улицу!» - заявил он.

В центре Тбилиси началась акция протеста.

Ранее политолог Петр Мамрадзев не исключал, что в Грузии на фоне закона об иноагентах могут начаться протесты. Однако тогда он предполагал, что вряд ли они станут массовыми. Он отмечал, что зачинщиками беспорядков могут стать бывший президент Михаил Саакашвили и его сообщники. Потому последствия принятия закона пока остаются непредсказуемым.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что видит острую реакцию грузинской оппозиции на попытки внести проект об иноагентах и считает абсурдным то, что его пытаются связать с Россией. Он напомнил, что законы об ограничениях для иностранных агентов принимаются во многих государствах, «это общемировая практика».