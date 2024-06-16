Грузинские депутаты обратились к Путину с просьбой

Депутаты также попросили Путина освободить граждан Грузии, которые нарушили срок пребывания в России. Помимо этого, они предложили облегчить правила трудоустройства для грузин.

«Эти меры будут способствовать дальнейшему сближению наших стран», - сказали члены политсовета партии.

В Грузии задумались о восстановлении дипотношений с Россией. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин не исключил, что в Москве откроется дипломатическое ведомство Грузии. По его мнению, государствам выгодна нормализация контактов.

Грузинская партия «Солидарность во имя мира» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визовый режим. Об этом сообщило издание « Sputnik Грузия ».