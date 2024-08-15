Группа вандалов осквернила советские памятники в Словакии

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Дипломаты поблагодарили неравнодушных активистов за бережное отношение к памяти советских героев.

«Признательны нашим словацким друзьям за бережное отношение к памяти советских героев-освободителей», - указали в сообщении.

Как напомнили «Известия» , около села Даргов на рубеже 1944–1945 года советская армия вступила в кровопролитные бои с немецкими захватчиками за освобождение населенных пунктов.

В середине июля неизвестные оставили оскорбительные надписи на памятнике героя СССР летчика Анатолия Брандыса в Днепропетровске. Уроженец города получил свое звание за подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны. Власти города смыть краску не смогли и закрыли оскорбительные надписи скотчем.