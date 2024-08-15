15 августа 2024, 15:33

Группа вандалов осквернила советские памятники в Словакии

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Неизвестные раскрасили в цвета украинского флага стоящие в словацком селе Даргов танк Т-34 и самоходную артиллерийскую установку Су-100, посвященные памяти советских воинов-освободителей. За очистку памятников взялись активисты местного объединения «Брат за брата». Кадры с места опубликовала пресс-служба посольства России.

Дипломаты поблагодарили неравнодушных активистов за бережное отношение к памяти советских героев.

«Признательны нашим словацким друзьям за бережное отношение к памяти советских героев-освободителей», - указали в сообщении.

Как напомнили «Известия» , около села Даргов на рубеже 1944–1945 года советская армия вступила в кровопролитные бои с немецкими захватчиками за освобождение населенных пунктов.

В середине июля неизвестные оставили оскорбительные надписи на памятнике героя СССР летчика Анатолия Брандыса в Днепропетровске. Уроженец города получил свое звание за подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны. Власти города смыть краску не смогли и закрыли оскорбительные надписи скотчем.

Вторая мировая война Памятники Вандализм Словакия
15 августа 2024, 07:57
Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира
РИА «Новости»
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В Академический рейтинг университетов мира 2024 года вошли семь российских высших учебных заведений. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании ShanghaiRanking Consultancy.

Конкретные места в рейтинге ARWU присваиваются только в первой сотне вузов, после чего идет разделение на группы по 100 мест без присваивания конкретного места, с ранжированием по алфавиту.

В рейтинг вошли Сколковский институт науки и технологий (группа 801-900), Новосибирский государственный университет (группа 801-900), Высшая школа экономики (группа 701-800), Уральский федеральный университет (группа 601-700), Московский физико-технический институт (группа 501-600), Санкт-Петербургский государственный университет (группа 401-500), Московский государственный университет (группа 101-150).

В 2023 году в аналогичный рейтинг попали девять вузов. В обновленном исследовании не оказалось Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

Ранее стало известно, что медицинским вузам России добавят бюджетных мест.

Вузы Рейтинги
15 августа 2024, 03:34
«Пора собирать вещички». В Польше испугались войны между членами НАТО
РИА «Новости»
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Прямой конфликт между Турцией и Грецией из-за Кипра обернется распадом Североатлантического альянса. Своим прогнозом поделился польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Fakt.

«Если начнется война между членами альянса, то НАТО пора собирать вещички», - сказал он.

По словам генерала, альянс не будет участвовать в войне между его членами и будет стремиться к разрешению всех споров дипломатическим путем. Скшипчак отметил, что некоторые члены НАТО поддержат Турцию, другие Грецию, это и приведет к концу блока.

Конфликт между Турцией и Грецией носит многолетний характер. Кроме вопроса разделенного Кипра, камнем преткновения у государства стал шельф в Эгейском море, где располагаются принадлежащие Греции острова.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег власти соседней страны от дальнейшей эскалации. Так он ответил на угрозы греческих военных применить систему ПВО С-300 против турецких военных самолетов.

Турция Кипр Греция Войны НАТО Польша
15 августа 2024, 02:32
В ВОЗ забили тревогу из-за эпидемии оспы обезьян
Freepik
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Эпидемия оспы обезьян является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Его процитировало агентство Reuters.

«Необходимы скоординированные международные меры для прекращения этих вспышек и спасения жизней», - предупредил он.

По словам главы ВОЗ, в 2024 году число случаев заражения оспой обезьян превысило показатель прошлого года. В настоящее время специалисты зарегистрировали более 14 тысяч заболеваний.

В ВОЗ уже разработал план превентивных мер против распространения оспы стоимостью свыше 15 миллионов долларов.

Служба общественного здравоохранения расследовала вспышку оспы обезьян в Стокгольме. В апреле в Швеции медики зафиксировали большое количество случаев заражения оспой обезьян. В основном заболели мужчины нетрадиционной ориентации.

Здравоохранение Мужчины Оспа обезьян
15 августа 2024, 02:23
Бывший бункер Гитлера превратили в шикарную гостиницу
Freepik
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Бывший бункер Санкт-Паули в Гамбурге времен нацистского режима Адольфа Гитлера переоборудовали в гостинично-развлекательный комплекс. Об этом сообщил телеканал CNN.

В материале указали, что здание построили «с использованием принудительного труда во времена нацистского режима Адольфа Гитлера». Сейчас оно пережило возрождение.

«В Гамбургском бункере теперь есть два ресторана, пятиэтажный отель Hard Rock и бар на крыше в форме пирамиды», - отметили в сообщении.

Стоимость номеров в гостинице варьируется от 180 до 269 евро. На первом этаже для постояльцев работают кофейня, бар и магазин, где можно купить товары с мерчем Hard Rock.

Также на пятом этаже бывшего анкера открыли ресторан La Sala, что в переводе с испанского означает «гостиная». На самом верху бункера находится сад с баром и прогулочной дорожкой, огибающей здание.

Ранее ФСБ России обнародовала показания доставленного в Москву личного адъютанта Гитлера офицера СС Отто Гюнше. Он рассказал о последних днях фюрера.

Германия Отели Магазины Рестораны

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