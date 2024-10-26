Группа по выдвижению Лукашенко подала документы о регистрации в ЦИК

«В ЦИК Белоруссии представили документы о регистрации инициативной группы из граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Александра Григорьевича Лукашенко кандидатом в президенты», - указали в республиканском Центризбиркоме.

Выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Желающие выдвинуться кандидатами в президенты должны не позднее 1 ноября 2024 года представить документы в ЦИК, необходимые для регистрации инициативной группы по их выдвижению.

Сбор подписей избирателей пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Для выдвижения кандидата в президенты нужно собрать не менее 100 тысяч подписей.