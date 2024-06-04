Группа неизвестных жестко избила в Швейцарии чеченскую боксершу

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На ролике видно, что у спортсменки окровавленное лицо. Она объяснила, что ее избила «группа трусов», и предупредила нападавших о последствиях поступка. Боксерша также на чеченском языке обратилась к матерям нападавших.

«Когда будут сажать сыновей, не кричите везде, что их без вины осуждают. Это я матерям говорю. Надо знать, что ваши дети делают», - заявила она.

Позже спортсменка сообщила, что нападавших на нее мужчин задержали при попытке выехать из Швейцарии.

Ранее в немецком городе Мангейм злоумышленник набросился с ножом на консервативного политика Михаэля Штюрценбергера. Нападавший попытался зарезать его перед митингом.