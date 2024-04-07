07 апреля 2024, 08:13

Грубое заявление Клинтон о выборах вызвало скандал на телешоу

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Американцам придется смириться с тем, что у них есть возможность выбирать президента страны только между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Об этом заявила бывшего госсекретарь США Хиллари Клинтон в эфире телепередачи Tonight Show.

Она в грубой форме ответила на вопрос ведущего Джимми Фэллона о том, что делать недовольным избирателям. Заявление Клинтон вызвало большой скандал и острую негативную реакцию среди жителей США.

«Переступите через себя. Выбор будет только из этих двух вариантов», - обратилась она к американцам.

Клинтон отметила, что Байден остается эффективным и сострадательным государственным деятелем, хоть он и находится в почтенном возрасте. Она также напомнила, что Трампа обвиняют в различных преступлениях.

Ранее бывшая телеведущая американского спортивного канала ESPN Сейдж Стил призналась, что интервью с Байденом в марте 2021 года тщательно режиссировали. По ее словам, вопросы к главе государства прорабатывались «десятки раз».

США Скандалы Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы
07 апреля 2024, 08:22
Израиль назвал число погибших военных с начала эскалации конфликта
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Минимум 600 израильских военных погибли с начала эскалации конфликта в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля на официальном сайте .

В релизе указано, что не менее 600 израильских солдат погибли с 7 октября 2023 года. Число военных, погибших с начала наземной операции в Газе - 256.

В ЦАХАЛ также сообщили, что продолжают ликвидировать «террористов». Накануне, 6 апреля, израильские истребители атаковали военный комплекс и три других военных объекта системы противовоздушной обороны, используемых террористической организацией «Хезболла» в районе Альбака.

«Кроме того, военные самолеты в течение дня атаковали террористическую инфраструктуру и военные структуры террористической организации „Хезболла“ в районах Айта-эш-Шааб и Аль-Адаис», - добавили в пресс-службе.

Ранее американский президент Джо Байден обратился к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху с требованием прекратить обстрелы сектора Газа. Американский лидер пригрозил перестать поддерживать Израиль.

Минимум 600 израильских военных погибли с начала эскалации конфликта в секторе Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля на официальном сайте .

Израиль Истребители Военные Самолеты Армия
07 апреля 2024, 07:29
Белый дом попросил Иран не атаковать американские военные объекты
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Руководство США обращалось к иранским властям с требованием не обострять конфликт в Ближневосточном регионе под предлогом ответа на израильский удар по посольству Ирана в Дамаске. Об этом сообщила газета Politico.

Источник издания в Белом доме прокомментировал заявление руководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммада Джамшиди о том, что США просили иранское руководство не обстреливать американских военнослужащих и объекты.

«Это иранская версия. После удара по Дамаску мы получили сообщение от Ирана. В ответ мы дали понять, что не стоим за этим ударом», - подчеркнул собеседник газеты.

Он также отметил, что администрация президента Джо Байдена предостерегла иранские власти от атак по американским военным объектам под предлогом реакции на удар по диппредставительству в сирийской столице.

Ранее газета The New York Times сообщила, что израильские и находящиеся на Ближнем Востоке американские военные находятся в режиме повышенной готовности. Командования ЦАХАЛ и вооруженных сил США не исключают угрозу атаки со стороны Ирана.

США Белый дом в США Военные Иран
07 апреля 2024, 05:39
Люди узнают о взрыве звезды Бетельгейзе за неделю до события
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Земные приборы зафиксируют «смерть» звезды Бетельгейзе за семь дней до того, как на небе случится взрыв. Об этом заявил астрофизик Вячеслав Авдеев в беседе с РИА «Новости».

По его словам, люди смогут подготовиться к этому событию и понаблюдать за ним. Яркость взрыва можно сравнить со светом луны.

«Мы узнаем, что Бетельгейзе взорвалась, примерно за неделю до того, как увидим вспышку. Красные сверхгиганты, они совершенно огромного размера», - заявил эксперт.

Он отметил, что если бы Бетельгейзе расположилась в нашей солнечной системе, то Марс и пояс астероидов точно бы оказались внутри. Когда ядро звезды сколлапсирует, то энергии нужно будет высвободиться и она станет видимой. Это может занять разное время, все зависит от размера звезды.

Ранее специалист по космической тематике Александр Галкин рассказал, почему на Солнце иногда случаются вспышки и стоит ли их бояться. По его словам, опасность такого явления зависит от того, в каком именно месте случилась вспышка.

Луна Взрывы Космос Солнце
07 апреля 2024, 04:22
Использование ракет «Циркон» для удара по Киеву назвали сигналом для Запада
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Удар ракетами «Циркон» по объектам в Киеве стал демонстрацией силы и стратегическим сигналом Западу. Об этом написало издание La Nouvelle Tribune.

«Использование ракеты „Циркон“ против <…> объектов в Киеве можно интерпретировать как демонстрацию силы, направленную <…> на то, чтобы послать сигнал противникам России», - написал обозреватель издания.

Применение «Цирконов» назвали стратегическим ходом, чтобы показать способность этого оружия противостоять самым современным системам ПВО, в том числе американским ЗРК Patriot, отметил автор. Гиперзвуковые ракеты стали новым элементом сдерживания Запада, считает журналист. Россия таким образом повышает наступательный потенциал и усиливает давление на Киев.

В марте российские войска нанесли серию ракетных ударов по объекту командования СБУ в Киеве. Ударами гиперзвуковых ракет «Циркон» в районе аэропорта Жуляны уничтожили позиционный район ЗРК Patriot.

Ракеты Россия Киев Оружие Запад ПВО

Новости по теме