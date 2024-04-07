Грубое заявление Клинтон о выборах вызвало скандал на телешоу

Она в грубой форме ответила на вопрос ведущего Джимми Фэллона о том, что делать недовольным избирателям. Заявление Клинтон вызвало большой скандал и острую негативную реакцию среди жителей США.

«Переступите через себя. Выбор будет только из этих двух вариантов», - обратилась она к американцам.

Клинтон отметила, что Байден остается эффективным и сострадательным государственным деятелем, хоть он и находится в почтенном возрасте. Она также напомнила, что Трампа обвиняют в различных преступлениях.

Ранее бывшая телеведущая американского спортивного канала ESPN Сейдж Стил призналась, что интервью с Байденом в марте 2021 года тщательно режиссировали. По ее словам, вопросы к главе государства прорабатывались «десятки раз».