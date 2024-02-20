20 февраля 2024, 01:06

Гросси назвал последствия отказа от российского ядерного топлива

РИА «Новости»
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Снижение зависимости от ядерной отрасли России обойдется Евросоюзу в миллиарды, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью агентству Reuters. Он отметил, что видит скорее увеличение количества обогащенного урана или топлива из России, чем уменьшение, заменить его пока нечем.

Гросси добавил, что Европа в значительной степени зависит от поставок ядерного топлива из России. Несмотря на призывы ввести санкции против Росатома, ЕС пока воздержится от такого шага.

«По общему мнению, введение санкций против Росатома было бы нереалистичным и непрактичным. Это поставило бы ядерную промышленность в тупик во многих странах», - заявил Гросси.

Снижение зависимости от российского ядерного топлива обойдется Европе в миллиарды, подчеркнул глава МАГАТЭ.

Представители атомной отрасли США начали подготовку к введению запрета на импорт обогащенного урана из России. Его введение ожидается в 2024 году.

Топливо Европа Санкции Россия МАГАТЭ Росатом
20 февраля 2024, 01:32
Трамп по требованию конкурентов прокомментировал смерть Навального
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп по настоянию конкурентов прокомментировал смерть россиянина Алексея Навального. Бывший глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social, что стал лучше осознавать, что Америка идет по дороге к разрушению.

Трамп в своем комментарии сосредоточился на внутренней политике США, в отличие от других американских политиков.

«Неожиданная смерть Алексея Навального заставила меня больше и больше осознать, что происходит в нашей стране. Это медленное и постепенное движение - продажные лево-радикальные политики, прокуроры и судьи ведут нас по дороге к разрушению», - заявил Трамп.

Он отметил, что Америку уничтожают подтасованные выборы и несправедливые решения судов. Трамп заявил, что США - это проигрывающая нация в упадке.

Алексей Навальный скончался после прогулки в исправительной колонии. Заключенный потерял сознание, бригада медиков не смогла реанимировать его.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп по настоянию конкурентов прокомментировал смерть россиянина Алексея Навального. Бывший глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social , что стал лучше осознавать, что Америка идет по дороге к разрушению.

США Дональд Трамп Выборы президента США Алексей Навальный Выборы
20 февраля 2024, 01:22
Полиция в Таиланде задержала покинувшего Россию рэпера Matrang
Pixabay
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Покинувшего Россию рэпера Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов) задержали в Таиланде на острове Пхукет. Об этом он рассказал в обращении к поклонникам, видео опубликовал Telegram-канал Shot.

По словам музыканта, его оклеветал неизвестный подписчик, из-за чего деятельностью артиста заинтересовались местные правоохранители. По предварительным данным, рэпера задержали в кафе.

Мужчину отвезли в отделение, чтобы проверить его документы. Он отметил, что из-за случившегося его могут отправить в Москву.

Ранее юмориста Максима Галкина* задержали на Бали. По словам комика, его «попросту вышвырнули» из Индонезии. Шутник прилетел в индонезийский аэропорт Денпасара и там его задержали. По данным полицейских, он находится в неком «черном списке».

* Максим Галкин признан иностранными агентом на территории России.

Покинувшего Россию рэпера Matrang (настоящее имя - Алан Хадзарагов) задержали в Таиланде на острове Пхукет. Об этом он рассказал в обращении к поклонникам, видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Россия Таиланд Полиция
20 февраля 2024, 01:20
Финские резервисты начали массово увольняться
РИА «Новости»
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В Финляндии за текущий месяц из запаса сил обороны уволилось около 1200 резервистов, а с начала года их число составило 1435 человек. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat.

Это количество существенно превышает отток военнообязанных по сравнению с прошлым годом - в 2023-м отказались от продолжения службы всего 1650 финнов.

Директор отдела гражданской службы страны Микко Рейонен в связи с этим заявил, что власти оказались не готовы к росту числа отставников, а для 600 уволившихся не хватит мест на курсах переподготовки на получение гражданских специальностей.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его страна не собирается размещать на своей территории ядерное оружие , потому что в этом нет никакой необходимости.

Он также назвал недопустимым блокирование Венгрией вступление Швеции в НАТО. Заявку Финляндии страны альянса одобрили в апреле прошлого года.

Финляндия НАТО
19 февраля 2024, 23:26
Россия предоставила Кубе кредиты на продовольствие и нефтепродукты — Лавров
РИА «Новости»
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Россия предоставила Кубе два кредита на отправку нефтяных ресурсов и продовольствия. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров в Гаване, передало РИА «Новости».

«Что касается топлива, то в этом году предоставлено два специальных кредита. Один уже исполнен - поставки нефти и нефтепродуктов состоялись, а также продовольствия. Второй кредит сейчас оформлен, поставки нефти и нефтепродуктов продолжаются», - сообщил он.

По словам главы МИД России, до конца первого полугодия 2024 года проведут заседание межправительственной комиссии обоих государств, где стороны рассмотрят сотрудничество в отрасли энергоресурсов.

Куба оказалась первой страной в латиноамериканском турне Сергея Лаврова. В планах у него встретиться с коллегой Бруно Родригесом Паррильей и президентом республики Мигелем Диас-Канелем. Потом дипломат отправится в Венесуэлу и Бразилию.

Куба Сергей Лавров Нефть Россия Кредиты Переговоры

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