Гросси назвал последствия отказа от российского ядерного топлива

Гросси добавил, что Европа в значительной степени зависит от поставок ядерного топлива из России. Несмотря на призывы ввести санкции против Росатома, ЕС пока воздержится от такого шага.

«По общему мнению, введение санкций против Росатома было бы нереалистичным и непрактичным. Это поставило бы ядерную промышленность в тупик во многих странах», - заявил Гросси.

Снижение зависимости от российского ядерного топлива обойдется Европе в миллиарды, подчеркнул глава МАГАТЭ.

Представители атомной отрасли США начали подготовку к введению запрета на импорт обогащенного урана из России. Его введение ожидается в 2024 году.