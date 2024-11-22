«Громкая пощечина». В ФРГ высказались о выдаче ордера МУС на арест Нетаньяху

«Это решение - громкая пощечина также и для федерального канцлера Шольца и министра иностранных дел Бербок. Все-таки почти треть поставок оружия для израильской армии осуществляется из Германии, а за последний год - почти половина», - заявила она.

Вагенкнехт задалась вопросом, что еще нужно, чтобы правительство ФРГ прекратило пособничество военным преступлениям правительства Нетаньяху на территории Палестины.

Ранее МУС выдал ордера на арест израильского премьера, бывшего министра обороны Йоава Галанта и командующего военным крылом ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа, обвинив их в совершении военных преступлений в секторе Газа. В Израиле попытались оспорить юрисдикцию суда, но безуспешно.

В Германии лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала «громкой пощечиной» канцлеру Олафу Шольцу и главе МИД Анналене Бербок выдачу Международным уголовным судом ордер на арест израильского премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соцсети немецкого политика.