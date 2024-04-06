Грету Тунберг задержали на протестной акции в Нидерландах

Демонстранты выступили против субсидирования использования ископаемого топлива в климатической политике. В знак протеста активисты попытались перекрыть перекресток между улицами Корт-Вурхаут и Конингскаде, а также автомагистраль А12.

Сама Тунберг заявила, что задержание прошло мирно. Вместе с ней правоохранители остановили и других активистов.

В ноябре 2023 года выступление Тунберг в Амстердаме прервали из-за ее пропалестинской позиции. Активистка пришла на климатический митинг с черно-белым шарфом Палестины. Сначала Тунберг высказалась в защиту климата, а затем пригласила на сцену палестинку, обвинившую Израиль в геноциде.