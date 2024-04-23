23 апреля 2024, 20:01

Греф не поддержал идею создания единого центра международных расчетов

РИА «Новости»
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Несмотря на трудности с проведением российских трансакций в банках Китая и Турции, сейчас нет необходимости создавать единый центр расчетов. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф. Его слова привели «Известия».

«Мы решаем эти вопросы в постоянном режиме, и думаю, что решения будут найдены. Что касается единого центра расчетов, я не знаю такой инициативы, но не считаю, что она нужна», - сказал он.

С подобной идеей ранее выступил бизнесмен Виктор Вексельберг после отказа турецких и китайских банков проводить расчеты с российскими контрагентами.

В феврале три крупнейших банка Китая перестали принимать переводы от российских финансовых организаций на фоне опасений вторичных санкций со стороны США.

Вслед за Турцией и КНР россиянам стали отказывать в обслуживании и банки ОАЭ. Участники рынка связали это с риском попасть в американские санкционные списки.

США Турция Банки Санкции Китай
23 апреля 2024, 20:44
Британия заявила о планах разместить в Польше свои истребители
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Великобритания направит свои истребители Typhoon в Польшу в 2025 году для патрулирования воздушного пространства республики. Об этом британский премьер-министр Риши Сунак заявил на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

По словам Сунака, таким образом Британия покажет свое серьезное отношение к вопросу обеспечения противовоздушной обороны в республике.

«Я могу также объявить, что в следующем году мы разместим здесь самолеты Typhoon королевских ВВС, подчеркивая то, что мы хотим помочь патрулировать небо Польши», - отметил он.

Ранее западные СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак пообещал Украине предоставить рекордный за всю историю Великобритании пакет военной помощи в 500 миллионов фунтов.

В беседе с «360» политолог Норат Аджамян заявил, что британские власти помогают Украине, чтобы затянуть конфликт с Россией и дать возможность батальонам ВСУ продержаться на поле боя.

Великобритания Истребители Самолеты Польша Риши Сунак
23 апреля 2024, 18:26
Азербайджан не планирует вступать в ЕАЭС — Алиев
РИА «Новости»
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У Азербайджана нет планов по вступлению в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом на международной конференции в Баку заявил президент республики Ильхам Алиев.

«На данный момент у нас нет таких планов. Однако нельзя говорить, что такая перспектива не станет вероятным предметом для обсуждения в будущем», - отметил он.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что все будет зависеть от дополнительных экономических выгод для страны в случае более близкой интеграции с сообществом.

«Если увидим их, то определенные решения примем. Если же нет, то нас вполне удовлетворит тот уровень сотрудничества, который уже есть на данный момент», - добавил Алиев.

Президент Азербайджана заявлял ранее, что никакого табу в вопросе сближения страны с ЕАЭС нет. По его словам, все определит конкретная экономическая обстановка.

Международные отношения Азербайджан Евразийский экономический союз
23 апреля 2024, 18:05
Обыски у оппозиционеров Молдавии объяснили борьбой с контрабандой
Global Look Press
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Проведенные полицией Молдавии обыски у сторонников оппозиционного блока «Победа» связаны с делом о борьбе с контрабандой. Как сообщил телеканал Protv, с таким заявлением выступил исполняющий обязанности прокурора по борьбе с организованной преступностью Виктор Фуртунэ.

Проведенные полицией Молдавии обыски у сторонников оппозиционного блока «Победа» связаны с делом о борьбе с контрабандой. Как сообщил телеканал Protv , с таким заявлением выступил исполняющий обязанности прокурора по борьбе с организованной преступностью Виктор Фуртунэ.

Он пояснил, что молдавские таможенники получили сообщение о ввозе в страну крупной суммы денег без декларации.

«Речь идет о контрабанде, совершенной двумя и более лицами в интересах преступной группы. В ночь с 22 на 23 апреля было проведено 150 обысков, изъято 662 тысячи рублей, 3070 евро, 1 111 340 долларов и 128 мобильных телефонов», - заявил Фуртунэ.

По данным журналистов, средства в Молдавию завезли вернувшиеся со съезда в Москве оппозиционные политики и общественники, поддержавшие инициативу экс-политика Илана Шора о создании политического блока «Победа».

Глава полиции Кишинева Виорела Чернэуцану уточнила, что вместе с незаконно ввезенными средствами в ходе обысков правоохранители изъяли мерч нового оппозиционного объединения, включая футболки, блокноты и кружки.

Она добавила, что обыски начались в аэропорту и продолжились в домах подозреваемых.

Создание нового политического объединения опальным бизнесменом Иланом Шором уже вызвало серьезные опасения в Молдавии.

Генеральный прокурор республики Ион Мунтяну не исключил, что участников «Победы» привлекут по статье о государственной измене. Он напомнил, что Шор заочно осужден на 15 лет тюрьмы по делу о выводе средств.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул ранее сообщала, что объединенная оппозиция намерена выставить на осенние выборы президента Молдавии единого кандидата , который станет главным оппонентом для действующего главы государства Майи Санду.

Контрабанда Молдавия Полиция
23 апреля 2024, 18:04
В Литве передумали ограничивать поездки россиян с ВНЖ на родину
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Литовские депутат отклонили предложение по ограничению поездок на родину граждан России и Белоруссии, имеющих вид на жительство в прибалтийской стране. Об этом сообщило издание «Sputnik Литва».

Во время заседания в литовском сейме во вторник 20 парламентариев проголосовали за лишение россиян и белорусов ВНЖ в республике в случае поездок на родину чаще одного раза в год. Однако 47 депутатов высказались против и еще 45 воздержались.

По мнению авторов инициативы, такие ограничительные меры помогли бы снизить риск «вербовки» спецслужбами часто пересекающих границу Литвы граждан России и Белоруссии.

«Это предложение не совсем адекватно, поскольку охватывает лишь узкий круг людей. Почему тогда граждане Литвы могут спокойно ездить в Белоруссию и не подпадать под ограничения? Ведь их тоже могут завербовать», - заявил депутат Каспарас Адомайтис.

Ранее министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас призвал укрепить охрану на границе с Россией.

Белоруссия Литва Россия

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