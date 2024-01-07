07 января 2024, 01:42

Греция получит от США истребители F-35 в соответствии с договором

РИА «Новости»
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Греция получит американские истребители пятого поколения F-35 в соответствии с ранее заключенными договоренностями. Об этом сообщило РИА Новости.

Правительственные источники сообщили журналистам об итогах переговоров государственного секретаря США Энтони Блинкена и греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, которые прошли в доме последнего в Ханье на острове Крит.

«Греция, как последовательный и надежный партнер и союзник, получит то, что было согласовано», - сообщили источники журналистам.

Блинкен до визита в Грецию встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Это может говорить о приоритетах американского чиновника.

До этого греческие СМИ перед турне Блинкена написали, что США используют поставки F-35 в Грецию для давления на Турцию, чтобы она не задерживала одобрение членства Швеции в НАТО.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов назвал истребители F-16 не самыми эффективными самолетами, «капризной машиной». Он сравнил их программное обеспечение с ПО Windows, которое «надо периодически обновлять». Если этого не делать, самолет никуда не полетит или в полете возникнут проблемы.

США Истребители Греция
07 января 2024, 02:48
Глава Евросовета заявил, что досрочно покинет свой пост
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Председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что досрочно покинет пост ради должности в Европарламенте. Чиновник заявил об участии в выборах, написало РИА «Новости».

Он отметил, что две эти должности нельзя совмещать, поэтому он подаст заявление об уходе до дня, когда пройдет присяга новоизбранных депутатов 16 июля.

Выборы депутатов Европарламента пройдут в июне 2024 года. Вероятнее всего, Мишель станет главным кандидатом от бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение».

«Я хочу быть частью команды строителей европейского проекта, выдвигаю свою кандидатуру для продолжения службы», - заявил Мишель.

Он не сообщил, претендует ли на пост спикера Европарламента или должность еврокомиссара от Бельгии. Однако рассказал о саммите в начале июне. По его словам, преемник должен начать работу уже летом. Если же этого не случится, то главой Евросовета станет Венгрия.

Власти Венгрии считают, что реализация архитектуры безопасности Европы без России невозможна. По этой причине с РФ нужно договориться, а не исключать эту страну отовсюду.

Венгрия Депутаты Россия Европарламент Выборы
07 января 2024, 02:05
Контроль России над Арктикой признали в Британии
РИА «Новости»
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Запад сталкивается с большими проблемами в новой глобальной «войне», которая разгорается в Арктике. Россия уже одерживает победу в этом противостоянии благодаря своим ледокольными технологиям, об этом написал обозреватель британской газеты Daily Mail Дэвид Аверре.

«В то время как Запад пытается отстоять свои интересы на Крайнем Севере, Россия уже заняла стратегическую позицию на переднем крае гонки за доминирование в Арктике», - указал он.

Журналист напомнил, что Россия имеет самый крупный современный флот в мире, что также является преимуществом в разворачивающейся «глобальной войне» за контроль над природными ресурсами и торговыми путями Арктики.

По словам Аверре, российские власти вложили с 2014 года в развитие военной инфраструктуры за Полярным кругом «огромные средства».

Обозреватель Bloomberg Лиам Деннинг ранее сообщил, что США заявили о планах получить новые территории в Арктике.

Россия Арктика Запад
07 января 2024, 00:55
Второй следовавший в РФ танкер отбуксировали в турецкий порт из-за поломки
РИА «Новости»
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Буксиры береговой охраны помогли следовавшему в Россию танкеру, получившему поломку в Эгейском море. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

«У танкера Elijah длиной в 185 метров, следовавшего из Испании в Россию, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы у острова Гекчеада», - сообщили в береговой охране.

Судно отбуксировали к причалу острова Бозджаада. Оно шло под флагом Панамы.

Это второй случай поломки танкера в акватории, которую патрулирует турецкая береговая охрана. До этого ее специалисты оказали помощь команде танкера Sundoro, который следовал из Мальты в Россию. Тогда вышел из строя двигатель.

Ранее турецкие рыбаки в районе порта Эрегли в провинции Зонгулдак на Черном море выловили сетями мину. В порт прибыли саперы, которые помогли извлечь мину из воды. Боеприпас вывезли на полигон для контролируемого подрыва.

Еще раньше в Черном море на мине подорвался балкер под флагом Панамы, пострадали два человека. Судно следовало по альтернативному зерновому пути.

Турция Россия Испания
07 января 2024, 00:46
Немцев разозлила реклама пива с беременной женщиной
РИА «Новости»
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Реклама пивоваренной компании Bitburger вызвала бурю негодования в социальных сетях Германии. В ролике безалкогольное пиво представила беременная женщина, сообщил портал Heute.

По словам организаторов акции, этот сорт пива «проверен мамами» и его «сварили для всех». Вот только не все любители пенного напитка оценили маркетинговый ход. Многих из них написали, что реклама им не понравилась.

«Беременная женщина с бутылкой пива? Какие маркетологи получили разрешение на такую рекламную кампанию», - отметил комментатор.

Другой читатель назвал рекламу «плохим пиаром». Он не исключил, что компания специально устроила провокацию для привлечения к себе внимания.

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group ранее отправила на Украину гуманитарную помощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива. В Сети с юмором оценили новость о «пивной» гумпомощи для украинцев.

Германия Алкоголь Пиво

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