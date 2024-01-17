Греческий сухогруз попал под удар в Красном море

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«Балкер под флагом Мальты, принадлежащий Греции, по сообщениям, подвергся удару и был поражен ракетой примерно в 76 морских милях от Салифа, Йемен», - указали в сообщении.

Это также подтвердили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Отмечается, что поступило сообщение об инциденте, произошедшем «примерно в 100 морских милях к северо-западу от порта Салиф в Йемене».

По данным UKMTO, под обстрел попал экипаж греческого сухогруза Zografia, сейчас он находится в безопасности. Судно продолжает движение в следующий порт назначения.

Накануне йеменские хуситы нанесли ударил по эсминцу ВМС США Laboon в Красном море. Ракету по кораблю запустило шиитское движение «Ансар Алла».