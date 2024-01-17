17 января 2024, 02:51

Греческий сухогруз попал под удар в Красном море

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Британская компания Ambrey зафиксировала обстрел торгового судна у берегов Йемена, принадлежащему Греции и шедшему под флагом Мальты. Об этом написало агентство Reuters.

«Балкер под флагом Мальты, принадлежащий Греции, по сообщениям, подвергся удару и был поражен ракетой примерно в 76 морских милях от Салифа, Йемен», - указали в сообщении.

Это также подтвердили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Отмечается, что поступило сообщение об инциденте, произошедшем «примерно в 100 морских милях к северо-западу от порта Салиф в Йемене».

По данным UKMTO, под обстрел попал экипаж греческого сухогруза Zografia, сейчас он находится в безопасности. Судно продолжает движение в следующий порт назначения.

Накануне йеменские хуситы нанесли ударил по эсминцу ВМС США Laboon в Красном море. Ракету по кораблю запустило шиитское движение «Ансар Алла».

17 января 2024, 02:28
Закон о мобилизации ужесточили в Польше
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Польские власти ужесточили правила призыва в случае мобилизации и войны. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

С 13 января вступило в силу новое постановление об образце призывного билета на военную службу. Согласно ему, мобилизованным необходимо будет прибыть к месту явки не позднее шести часов после получения повестки.

Также в документе прописали последствия для уклонистов, которым грозить лишение свободы на срок от трех лет. Игнорирующие повестку призывники при «постоянном уклонении от службы» могут сесть в тюрьму на пять лет.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее призвал НАТО готовиться к любым сценариям в отношении России в связи с усилением наступления Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать материал Bild о возможной войне НАТО с Россией.

Военные Войны Польша
17 января 2024, 01:42
Девочка погибла в пасти крокодила на глазах у братьев
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Девятилетняя девочка стала жертвой нападения крокодила в Индонезии. Хищник затащил ребенка в воду на рыбалке, сообщило издание Detikcom.

Нападение произошло рядом с деревней Лемоамбо в провинции Юго-Восточный Сулавеси. Юная жительница деревни пришла на рыбалку со своими старшими братьями.

В какой-то момент из воды выскочил крокодил и схватил ее. Один из мальчиков попытался помочь сестре, но хищник быстро утащил ее на середину реки.

На крики детей сбежались другие селяне. Им оставалось только наблюдать, как крокодил уплывал с девочкой в зубах, а потом скрылся под водой.

Ранее в штате Флорида в США убили четырехметрового аллигатора , который съел 41-летнюю женщину. Ее обнаружили в пасти у пресмыкающегося.

Минувшим летом крокодил напал на 29-летнего футболиста Хесуса Альберто Лопеса Ортиса. В момент нападения спортсмен купался в реке.

Дети Индонезия Животные Рыбалка
17 января 2024, 00:45
Тело погибшей в Турции россиянки доставили в Москву для захоронения
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Тело российской туристки, погибшей в Турции, доставили в Москву для захоронения. Об этом сообщила директор филиала туристического страхования «Евроинс» Юлия Алчеева.

«Женщина была застрахована в компаниях „Энергогарант“ и „Евроинс“ туристическое страхование». Поэтому расходы на репатриацию взяли на себя обе страховые компании», - написала Алчеева в Telegram-канале АТОР.

Именно эти страховые компании взяли на себя расходы на посмертную репатриацию, объяснила она. По ее словам, страховщики работали слаженно и оперативно. Если бы не было страховки, то все расходы легли бы на родственников погибшей девушки.

Жительница Кирова прилетела в Турцию на новогодние праздники. На связь с родственниками она перестала выходить 4 января. Также она не появилась в аэропорту Кемера в день вылета в Москву. Ее тело нашли в горах 12 января. По предварительной информации, она сорвалась со скалы.

Ранее двое петербуржцев погибли после схода лавины рядом с ущельем Рамзая в Хибинских горах в Мурманской области. СК инициировал проверку.

Дети Индонезия Животные Рыбалка
16 января 2024, 23:52
Белорусскую порноактрису задержали в Польше по подозрению в шпионаже
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Польские силовики задержали белорусскую порномодель Дарью Остапенко по подозрению в шпионаже. Об этом сообщила Lenta.ru.

Остапенко арестовали в городе Лодзи после того, как она, будучи в нетрезвом состоянии, рассказала друзьям, что была информатором белорусского КГБ. Последние сообщили об этом польским спецслужбам.

Девушка родом из города Барановичи, имеет диплом ветеринарного врача, но по специальности не работала. Остапенко зарабатывала на жизнь, снимаясь в порнофильмах под псевдонимом Рита Мартин, вела страничку на платформе OnlyFans и подрабатывала эскортом.

Порномодель также интересовалась политикой. С 2018 года она сотрудничала с оппозиционными партиями и политическими организациями. В Польшу она приехала в прошлом году, где также пыталась наладить контакты с оппозиционерами. Ей были интересны белорусские добровольцы на Украине и люди, им помогающие.

Польские спецслужбы якобы обнаружили в ее смартфоне доказательства работы на КГБ Белоруссии с 2017 года. Остапенко предъявили обвинение в шпионаже, ей грозит от пяти до 30 лет лишения свободы.

Ранее эстонские спецслужбы задержали работавшего в Тартуском университете российского профессора Вячеслава Морозова. Полиция безопасности республики заподозрила ученого в ведении и поддержке разведывательной деятельности, угрожающей безопасности страны.

Шпионаж Белоруссия Польша Актеры

Новости по теме