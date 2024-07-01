01 июля 2024, 16:03

Греческим компаниям разрешили переход на шестидневку

Unsplash
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Работающие в Греции компании непрерывного цикла получили право на введение шестидневной рабочей недели с компенсацией зарплаты сотрудникам на 40% или 115, если дополнительный рабочий день выпадет на праздник. Об этом со ссылкой на распоряжение правительства страны сообщило издание In.

Шестой рабочий день смогут вводить промышленные предприятия, государственные учреждения и частный сектор, задействованный в сфере туризма.

Такое же право получили налоговые инспекции, почта, а также энергетические и водные государственные компании, занимающиеся обслуживанием населения.

Условием введения дополнительного рабочего дня станет непредвиденная нагрузка на предприятия. При этом руководители организаций обязаны заранее предупредить трудовую инспекцию, что сотрудники выйдут на очередную смену.

Ранее шестидневная рабочие недели предусматривалась только для заведений пищевой промышленности и организаций, задействованных в сфере туризма. Теперь эту практику распространили на другие отрасли.

Против инициативы о введении шестидневной рабочей недели в России р анее выступил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он подчеркнул, что отечественное трудовое законодательство достаточно гибкое и позволяет россиянам и руководителям компаний выстраивать график в зависимости от потребностей.

Греция Работа
01 июля 2024, 14:58
Кремль оценил слова Столтенберга о брошенном Китаем вызове НАТО
РИА «Новости»
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Отношение Кремля к заявлению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Китай бросил вызов альянсу и подталкивает его на крупнейший конфликт на территории Европы, полностью негативное. Как сообщили «Известия», такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что свою позицию по выступлению Столтенберга также должны дать власти Китая.

«Негативно», - так Песков ответил на просьбу оценить слова генерального секретаря НАТО.

Столтенберг обвинил Китай в попытке раздувания конфликта в Европе , который станет крупнейшим после Второй мировой войны. При этом он отметил, что альянс не рассматривает страну в качестве своего противника, но видит вызов своим интересам и безопасности.

Раскрывая свою мысль, руководитель блока подчеркнул, что Китай передает России современные технологии, которые помогают в производстве беспилотников и ракет. В качестве ответных действий НАТО укрепит партнерство с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

Отношение Кремля к заявлению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Китай бросил вызов альянсу и подталкивает его на крупнейший конфликт на территории Европы, полностью негативное. Как сообщили «Известия» , такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кремль Дмитрий Песков НАТО Китай
01 июля 2024, 14:46
В Черном море начали разминировать «зерновой коридор» для Украины
РИА «Новости»
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По инициативе Турции в Черном море началось разминирование судоходных путей, предназначенных для экспорта зерна с Украины. К проекту присоединились Румыния и Болгария, сообщило агентство Bloomberg.

Три страны 1 июля создали совместные силы по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства при поставках украинской сельхозпродукции. Организованный после срыва «зерновой сделки» морской коридор, по информации агентства, являлся небезопасным, и члены Евросоюза решили помочь снизить риски.

Новый «зерновой коридор» запустили в августе 2023 года. За это время Украина экспортировала 37,4 миллиона тонн аграрной продукции.

Течение несколько раз прибивало мины к турецкому берегу. В январе один боеприпас попал в рыболовецкие сети в провинции Зонгулдак , в июне еще один обнаружили в 60 метрах от берега в городе Эрегли.

Черное море Турция Болгария Оружие Румыния
01 июля 2024, 12:27
Трамп подготовил месть преследовавшим его чиновникам после переизбрания
Global Look Press
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Победа на президентских выборах США позволит кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу начать расследования против ряда высокопоставленных чиновников. Об этом в комментарии Politico заявил экс-советник бывшего американского лидера и главный стратег Белого дома Стив Бэннон.

Он подчеркнул, что речь идет не о возмездии, а о необходимости установления справедливости. В список потенциальных фигурантов будущего расследования Бэннон включил бывшего исполняющего обязанности директора ФБР Эндрю Маккейба, экс-главу бюро Джеймса Коми, бывшего министра обороны Марка Эспера, занимавшего пост генерального прокурора Уильяма Барра и бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.

«Мы говорим, что хотим справедливости. Мы хотим провести полное расследование, а затем, возможно, будут предъявлены уголовные обвинения», - заявил он.

Собеседник журналистов добавил, что тем, кто не делал ничего предосудительного, беспокоиться не о чем.

На вопрос про обещание Трампа посадить в тюрьму экс-генерального прокурора Меррика Гарланда, бывший советник американского президента подчеркнул, что не сомневается в решении своего шефа.

«В этом городе тысячу раз в день люди говорят: надо насадить головы на пики. Так вот и нам придется надеть голову Гарланда на пику», - подчеркнул Бэннон.

Он добавил, что это всего лишь метафора и воспринимать его слова не нужно буквально.

По словам Бэннона, настоящим возмездием Трампа всем недоброжелателям станет его успешный второй срок на посту главы государства.

Занимавший пост генерального прокурора Меррик Гарланд стал инициатором дела о штурме Капитолия сторонниками Трампа в начале января 2021 года. Среди фигурантов дела оказался бывший советник президента Стив Бэннон, которого осудили на четыре месяца заключения и приговорили к штрафу в 6,5 тысячи долларов за игнорирование судебной повестки.

Голосование на выборах президента США пройдет 5 ноября 2024 года. Основными претендентами на пост главы государства стал действующий лидер страны Джо Байден, выступающий от Демократической партии, и экс-президент Дональд Трамп, выдвинутый Республиканской партией.

Первые дебаты кандидатов прошли в прямом эфире на минувшей неделе. По их итогам выступление Байдена назвали провальным. По данным телеканала CNN, в Демпартии пришли в отчаяние от того , как показал себя их кандидат.

США Уголовное дело ФБР Дональд Трамп Чиновники Выборы президента США Штурм Капитолия сторонниками Трампа Выборы президента — 2024
01 июля 2024, 12:15
Страна НАТО совершила новый маневр против России
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Испания в рамках стратегии Североатлантического альянса против России направила своих военных в Словакию. Это развертывание контингента стало крупнейшим в регионе, сообщил телеканал ABC.

«Присутствие Испании на восточном фланге альянса существенно выросло. Последним ее шагом стало размещение в Словакии подразделения из более чем 780 военнослужащих», - отметили журналисты.

Авторы публикации предположили, что такими маневрами НАТО намерен «показать свои мускулы России и полностью разубедить от вероятного нападения на военный блок».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Россия не станет применять против Запада ядерное оружие. Он отметил, что альянс также не будет пересматривать свою ядерную доктрину.

Днем ранее стало известно, что НАТО разместил 10 батальонных групп около государственной границы Белоруссии.

Россия Испания НАТО

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