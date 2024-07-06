Греческая полиция запретила семейный парад Family pride

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«Начальник полиции Аттики принял решение запретить проведение публичного мероприятия под открытым небом на территории муниципалитета Палео Фалиро», - отметили в управлении.

В полиции объяснили, что запрет связан с серьезной угрозой парада общественной безопасности и препятствиями для работы социальных объектов и инфраструктуры региона, общественного транспорта и пешеходов, движению автомобилей.

Также в управлении заявили, что организаторы якобы не уведомили полицию о планах пригласить на собрание широкую общественность, чем нарушили законодательство страны.

Ранее в Салониках толпа из 150 человек напала на двух трансгендеров.