06 июля 2024, 10:00

Греческая полиция запретила семейный парад Family pride

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Полиция Греции запретила проведение семейного парада Family pride в защиту традиционных семейных ценностей в приморском районе Палео Фалиро на юге Афин в субботу, сославшись на «угрозу общественной безопасности». Об этом сообщила пресс-служба управления полиции Аттики.

«Начальник полиции Аттики принял решение запретить проведение публичного мероприятия под открытым небом на территории муниципалитета Палео Фалиро», - отметили в управлении.

В полиции объяснили, что запрет связан с серьезной угрозой парада общественной безопасности и препятствиями для работы социальных объектов и инфраструктуры региона, общественного транспорта и пешеходов, движению автомобилей.

Также в управлении заявили, что организаторы якобы не уведомили полицию о планах пригласить на собрание широкую общественность, чем нарушили законодательство страны.

Ранее в Салониках толпа из 150 человек напала на двух трансгендеров.

Греция Полиция
06 июля 2024, 11:01
Путин поздравил Пезешкиана с избранием президентом Ирана
Global Look Press
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Президент России Владимир Путин направил поздравление Масуду Пезешкиану в связи с избранием президентом Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Господин Пезешкиан, примите поздравления по случаю избрания вас президентом Исламской Республики Иран. Российско-иранские отношения носят добрососедский и дружественный характер. Тегеран и Москва эффективно координируют усилия в решении вопросов международной повестки дня», - говорится в сообщении Путина.

Российский лидер выразил надежду, что деятельность Пезешкиана на президентском посту будет способствовать наращиванию двустороннего конструктивного сотрудничества по всем направлениям на благо народов обеих стран, а также в интересах упрощения региональной стабильности и безопасности.

Ранее Пезешкиан занимал пост министра здравоохранения , он шел на выборах кандидатом от реформаторского крыла правительства.

Международные отношения Владимир Путин Иран
06 июля 2024, 08:22
Президентом Ирана избрали бывшего министра здравоохранения
РИА «Новости»
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По подсчетам 100% голосов на внеочередных президентских выборах в Иране победил кандидат от реформаторского крыла, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан. Об этом сообщило агентство Tasnim News.

Иранский избирком объявил, что явка на 14-е президентские выборы составила 49,8%. Пезешкиан набрал 16 384 403 голоса. Его соперник, бывший секретарь Высшего совета безопасности, консерватор Саид Джалили - 13 538 179 голосов. Реформатор станет девятым президентом республики.

Выборы назначили после гибели в авиакатастрофе предыдущего президента Ирана Эбрахима Раиси. Четыре человека выдвинули свои кандидатуры.

Среди них бывший глава МВД Мостафа Пурмохаммади и председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф. В первом туре Пезешкиан обошел Джалили. Однако ни один из политиков не набрал половины голосов, поэтому назначили второй тур.

Иран Выборы
06 июля 2024, 07:37
Систему ПВО из FPV-дронов успешно испытали в России
РИА «Новости»
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В России успешно испытали систему охраны инфраструктурных объектов, в которой применятся FPV-дроны. Об этом РИА «Новости» рассказал гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, мероприятия состоялись на одном из действующих российских гражданских аэродромов, не отрывая объект от рутинной повседневной работы.

«Наша система охраны FPV-ПВО - это специальная подготовка пилотов охраны и и необходимое наземное оборудование, а не только дроны с „пушкой“. Мы провели все необходимые испытания, но чтобы объект функционировал в штатном режиме. Убедились в радиотехнической совместимости систем аэродрома и FPV-системы», - сказал гендиректор ЦКБР.

Кузякин добавил, что сотрудников аэродрома обучили управлять системой FPV, которая помогает физическому уничтожению «нарушителей» как в воздухе, так и на земле.

Днем ранее ВС России сбили 50 украинских беспилотников над тремя регионами России в течение ночи.

Беспилотники Россия ПВО
06 июля 2024, 05:04
Байден признался в наличии преемника
РИА «Новости»
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Американский президент Джо Байден признался, что у него есть план по преемнику, при этом заявив о желании самостоятельно бороться за пост главы государства на ноябрьских выборах. Его слова привело РИА «Новости».

«У нас есть планы преемственности. Для чего мне сейчас нужен план преемственности? Вы знаете, я имею в виду… в любом случае», - сказал президент.

При этом глава государства заявил, что готов к новому президентскому сроку и в очередной раз отказался сниматься с предвыборной гонки.

На вопрос журналиста о том, сможет ли Байден одержать победу над Трампом, он трижды воскликнул слово «Да».

При этом после неудачных дебатов американского лидера с его политическим противником и конкурентом Дональдом Трампом в штабе Демократической партии задумались о смене кандидата на предстоящих выборах. Но сам действующий президент отказывается выходить из предвыборной гонки.

Ранее Байден снова допустил оплошность, назвав себя в радиоинтервью «чернокожей женщиной».

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден

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