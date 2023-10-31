Гражданская война начнется в Европе из-за конфликта на Ближнем Востоке – СМИ

«Западная и Северная Европа движутся к кровавой гражданской войне с угрожающей скоростью, и я не вижу никаких признаков поворота в этом постоянно сужающемся коридоре», - заявил он.

По мнению историка, антисемитские и антимусульманские акции, которые носят крайне правый смысл, способны усилиться. Из-за праворадикального терроризма исламисты могут проявить активность ради мести, что чревато началом гражданской войны.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 7 октября. Утром радикальное палестинское движение ХАМАС направило на израильские территории тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стала наносить ответные удары по сектору Газа. Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что бомбардировки сотен тысяч мирных жителей Газа ничем нельзя оправдать.